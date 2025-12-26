MINISTRO DE CIENCIA SOBRE EL CEN: “SE CONSIDERA LA CREACIÓN DE OTROS EN ANTOFAGASTA Y PUNTA ARENAS”

En 1995, Chile lanzó su primer satélite, el FASat-Alfa, que fue construido por la Fuerza Aérea de Chile (Fach) y la empresa británica Surrey Satellite Technology Ltd (SSTL). Iba a llamarse CONDORSAT, pero el nombre fue cambiado a FASat-Alfa, por Fuerza Aérea Satélite, y denominado Alfa por ser el primero.

Fue lanzado a bordo del cohete Tsyklon-3 el 31 de agosto de 1995 desde la base de Plesetsk en Rusia. Sin embargo, el lanzamiento no fue exitoso, ya que FASat-Alfa no logró separarse del satélite ucraniano Sich-1. Con ese primer intento fallido, Chile intentó en varias ocasiones enviar objetos al espacio. Treinta años después, se inauguró este lunes el Centro Espacial Nacional (CEN) en la Base Aérea Los Cerrillos.

Este centro permitirá potenciar la economía, la defensa y poner laboratorios al servicio de la investigación y los nuevos talentos. De esta manera, Chile no solo se posiciona en el campo aeroespacial sino que, al acelerar los tiempos de transferencia tecnológica, permitirá también que investigaciones académicas se traduzcan en soluciones concretas que potencien el desarrollo económico y mejoren la calidad de vida de las familias chilenas.

Este hito corresponde al primer hub nacional dedicado al desarrollo de tecnología y conocimiento espacial, diseñado para ser un puente entre el Estado, la academia, la industria y la ciudadanía.

Las obras de construcción del Centro Espacial Nacional (CEN), ubicado en la Base Aérea Los Cerrillos de la FACH, en la comuna de Cerrillos, comenzaron en mayo de 2024. Se encuentra emplazado en 5.800 m2, integrado por el Centro de Control de Misiones Espaciales para el monitoreo y operación de satélites de manera autónoma; y el laboratorio de Ciencia de Datos, orientado al análisis y procesamiento de grandes volúmenes de información geoespacial. Además, para la generación de soluciones, aplicativos y herramientas basadas en el uso de inteligencia artificial, este laboratorio contará con un Computador de Alto Rendimiento y un data center.

También incluye el Laboratorio de Emprendimiento, Innovación y Promoción del Talento, cuya misión es fomentar el desarrollo de capacidades nacionales en el ámbito espacial, impulsando la innovación tecnológica, la creación de startups y el fortalecimiento del capital humano.

En conversación con El Mostrador, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle Acevedo, recalcó la importancia de la inauguración del CEN para el desarrollo científico del país y adelantó que la Política Espacial Nacional contempla construir dos otros centros en el norte y el sur de Chile.

-¿Qué señal da esta inauguración en relación con la inversión en ciencia que se hizo en el Centro Espacial Nacional?

-Me parece a mí que es un hito la inauguración, porque envía varias señales. Primero, que desde distintas instituciones se están haciendo esfuerzos en una misma dirección o, dicho de otra manera, esfuerzos que convergen desde instituciones distintas, claramente en la meta de fortalecer la tecnología y la innovación en nuestro país, y que cada vez damos dirección, porque ayer se inauguró un Centro Espacial Nacional que va a poder diseñar, armar, fabricar satélites en nuestro país.

Hay ya unos proyectos para que finalmente se fabriquen nueve satélites, dos de un tamaño mayor de 200 kilos aproximadamente y otros 7 de 23 kilos. Que van a conectar a Chile, desde luego, pero muy valiosos, por ejemplo, para la agricultura, para la pesca, para la prevención de desastres naturales, impactos en el sistema productivo, en consecuencia, efectos económicos, y que lo estamos haciendo ahora de la mano entonces de la innovación tecnológica, de la formación de talento, de un desarrollo de capacidades que probablemente años atrás habría sido difícil imaginar que se transitaba desde una rama de las Fuerzas Armadas, como es la Fuerza Aérea, a convertir el Centro Espacial en un hub tecnológico donde van a trabajar profesionales y de los cuales serán civiles, no personal de la Fuerza Aérea propiamente, que van a prestar por lo mismo una gran utilidad al desarrollo del país desde el punto de vista científico.

-¿Qué impacto tendrá este centro en la descentralización de la ciencia y la tecnología en Chile?

-Desde ese punto de vista, marca un hito, porque el país está dando un salto en un eje muy importante en el sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación del país. Estamos hablando de centros espaciales, porque habrá uno como el que se inauguró en Santiago, pero la Política Nacional Espacial considera que también se cree uno en Antofagasta y otro en Punta Arenas. Eso dice que vamos a descentralizar también las capacidades tecnológicas y de innovación en nuestro país.

Otro eje central de la política pública es que tengamos sistemas de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, no solo a nivel de la Región Metropolitana, sino que distribuido en los lugares donde se van a, por lo mismo, formar capacidades, masas críticas, se va a desarrollar talento y, de esa manera, también produce algo así como una democratización formal, esto es, sustantiva, porque entonces habrá conocimiento en las regiones, habrá capacidades en las regiones para, desde luego, llevar a cabo estudios indispensables que no son los mismos que hay que hacer en la zona central.

-¿Por qué el Estado tiene que invertir en ciencia, tecnología e innovación?

-Son el equivalente a la infraestructura pública que el Estado tuvo que asumir cuando fue necesario en el siglo XIX construir un ferrocarril que recorriera gran parte del país. Los gobiernos, a través de la Corfo, por ejemplo, y crear estas grandes empresas de la energía, electricidad, petróleo, eso es la ENAP, y en su momento la Empresa Nacional de Electricidad del país, y cómo hubo que construir carreteras durante el siglo XX. Hoy día contamos con esa base, pero necesitamos esta otra infraestructura pública, que es tener, por ejemplo, troncales 5G para la inteligencia artificial, fibra óptica, centros de datos distribuidos a lo largo del país, centros de supercómputo.

El país está invirtiendo en eso. Corfo está contribuyendo directamente a proyectos para que haya un centro de supercómputo en Santiago y otro centro de supercómputo en la Región de Valparaíso, con la participación de las universidades y de empresas privadas. De modo que el Estado está actuando aquí como un catalizador para esta nueva infraestructura. Esto pone al país, ya tiene al país, en un lugar muy destacado en América Latina. Y de hecho, el índice que hace el Centro Nacional de Inteligencia Artificial a nivel latinoamericano nos ubica en un lugar muy destacado, pero todavía tenemos brecha, todavía tenemos que avanzar.

Entonces la cantidad de datos que se van a producir a partir de la puesta en funciones de esos satélites sobre el clima, sobre las condiciones de la atmósfera en nuestro país, sobre la minería, esto va a tener impacto en la agricultura, en el cuidado del medio ambiente.

-¿Por qué es necesario el financiamiento para estos proyectos?

-Porque podríamos, desde el Ministerio de Ciencia, que nosotros vemos con gratificación, porque hoy día también tenemos en el Congreso en trámite el proyecto de ley, el mensaje presidencial en virtud del cual se aprueba el convenio en cuya virtud Chile pasa a ser Estado miembro asociado de la Organización Europea de Experimentación Nuclear. Hay pocos países de América Latina que integran eso, no son tantos los países del planeta que forman parte de esa organización europea de experimentación nuclear. La condición de Estado miembro permite asociarse y que empresas puedan también ser parte de las licitaciones que hace este centro, que podamos hacer un aporte muy significativo a partir de una necesidad que tiene la experimentación nuclear, que es un cobre del más alto nivel de refinamiento.

Bueno, Chile puede hacer eso, vamos a estar en ventana en las próximas semanas suscribiendo un convenio para, en definitiva, comprometer ya un proceso para la producción de un cobre sin oxígeno, que es indispensable para estos procesos experimentales y para una serie de demandas que hay hoy día en la industria de las telecomunicaciones, de la mayor velocidad que se necesita. Entonces el hito de ayer está asociado también a este esfuerzo de una política pública que se inicia en el año en que se crea un Consejo de Política Espacial y se crea a la vez un Comité Ejecutivo de Política Espacial y esta es una de las tareas que la ley que creó el Ministerio de Ciencia le asigna al Ministerio de Ciencia específicamente.

-¿Cuál es el impacto de esta infraestructura en el futuro de la ciencia en Chile?

-El artículo cuarto de la ley dice que le corresponde al ministerio velar por el desarrollo y promoción de la actividad espacial en el país. En este ámbito, dice la ley, deberá coordinarse especialmente con el Ministerio de Defensa Nacional y el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Entonces esto fue escrito en el año, se discutió durante 2018, entonces aquí también se ve que se aprecia una coherencia, una consistencia para el logro de objetivos nacionales como el que representa la apuesta ya en marcha.

-El proyecto del CEN comenzó en el 2021 en el Gobierno de Sebastián Piñera y finaliza en el Gobierno de Gabriel Boric. Iniciativas como estas trascienden al color político, ¿qué proyectos cree son esenciales que se continúen en el próximo Gobierno?

-Bueno, me parece a mí que hay instrumentos de la política pública que están precisamente creados por este ministerio y que suponen un ejercicio a mediano o largo plazo, que en cualquier caso deberán a mi juicio continuar. Yo tengo confianza en que esos instrumentos, sin perjuicio de que puedan ser evaluados por las nuevas autoridades, van a continuar porque son, en definitiva, instrumentos de política pública que no son, por así decir, de uso interno del Estado o de la administración.

Nosotros tenemos un sistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación en que participa la comunidad científica. Cuando nosotros llevamos a cabo concursos de investigación, bueno, eso supone la participación de la comunidad científica. Probablemente de 4.000, 5.000 investigadores año a año participan de los concursos y por lo mismo mantener los diversos instrumentos de fomento a la investigación, a la innovación tecnológica, a la innovación científica. A mí no me cabe la menor duda que van a continuar y que sería un grave error pretender que eso no continúe.

Ahora, yo considero que es muy importante que el país cuente con un Ministerio de Ciencia. Los Estados necesitan de una modernización de todas maneras, pero precisamente que los Estados cuenten con ministerios de ciencia forma parte de su modernización. Yo considero en lo personal que, si hubiese una decisión en sentido contrario, más bien sería una regresión en este proceso de modernización que significó la creación del Ministerio de Ciencia.

Hay instrumentos de política pública dirigidos a las universidades, por ejemplo, para fortalecer sus capacidades institucionales en la producción de conocimiento destinados, por ejemplo, a que la producción de conocimiento se vincule a las estrategias de desarrollo regional y a su vez que, dependiendo del nivel de complejidad que hayan alcanzado las capacidades en investigación de las universidades, muchas de ellas asuman mediante, por ejemplo, el Fondo Estructural para la Investigación en las Universidades, el FIU, se asuman también desafíos de interés a nivel nacional, en la medida en que las universidades cuenten, digo, con capacidades más sofisticadas para producir conocimiento.

Entonces, ese fue un instrumento de la política pública que incorporó el Gobierno del Presidente Boric, que fortalece el sistema de ciencia y tecnología del país. Estamos tramitando todavía un proyecto de ley que busca establecer un marco regulatorio en inteligencia artificial, que va a dar lugar también a obligaciones del Ministerio de Ciencia, que establecerá la ley.

Asimismo, se está tramitando una ley que ya está por concluir su tramitación en el Congreso, que es el proyecto de ley sobre transferencia tecnológica, que viene a actualizar también la legislación, de modo que las universidades, que son las principales instituciones que tienen como fin producir investigación, producir conocimiento, bueno, las universidades están de acuerdo con esta nueva ley que es sobre esa transferencia tecnológica, ellas van a poder crear empresas de base científico-tecnológica.

Estas son políticas de largo plazo, que los instrumentos finalmente que tiene el sistema deriven en la creación de empresas de base científico y tecnológica, lo que está destinado a fortalecer dos ejes de nuestro sistema de ciencia, que es tecnología e innovación. Y si no continuamos con esa política, bueno, le habremos hecho un grave daño a este eje que los países que han alcanzado cierto desarrollo. Bueno, tal vez tomaron la bandera antes que nosotros, pero nosotros creo yo que la estamos también hoy día desarrollando a gran velocidad y, por lo mismo, también sería un desacierto no entender que la política cada vez debe recurrir al mejor conocimiento, a la mejor evidencia para tomar decisiones.

Eso lo tiene que hacer cualquier Gobierno, independientemente del signo político. Yo tengo confianza en que finalmente se tomarán buenas decisiones y que el Ministerio de Ciencia seguirá haciendo el aporte que ya está haciendo a la modernización del Estado en Chile, al fortalecimiento de nuestras capacidades en ciencia y tecnología, de modo que yo veo que esta función pública va a continuar, y que sería un error descontinuarlo, sí, de todas maneras.

