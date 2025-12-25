Desde hace aproximadamente seis años, la Escuela Manuel Bulnes Prieto ha desarrollado la campaña solidaria "Noche Buena", iniciativa que se ha transformado en una tradición para nuestra comunidad educativa, cuyo principal objetivo es entregar cariño y acompañamiento a las familias bulnesianas que más lo necesitan, especialmente en estas fechas tan significativas.

Más allá de lo material, esta campaña busca fortalecer el sentido de pertenencia, la esperanza y la solidaridad, valores fundamentales que promueve la comunidad educativa de la Escuela Manuel Bulnes Prieto.

Durante este año, gracias al trabajo colaborativo, fue posible concretar la entrega de 15 cenas navideñas, 12 canastas familiares y 50 regalos, beneficiando directamente a familias de nuestra comunidad escolar.

Esta acción solidaria ha sido posible gracias al constante apoyo de la empresa Oviedo, que por cuarto año consecutivo se suma a esta noble iniciativa, además de las donaciones realizadas por funcionarios y amigos de funcionarios, quienes con gran generosidad hicieron posible que esta campaña se desarrollara con éxito.

Como comunidad educativa, la Escuela Manuel Bulnes Prieto agradece profundamente a todos quienes colaboraron, reafirmando que la unión, el compromiso y la solidaridad permiten generar un impacto positivo y significativo, especialmente en estas fechas donde el espíritu navideño cobra un sentido aún más profundo.

Campaña "Noche Buena": una tradición solidaria de la Escuela Manuel Bulnes Prieto

