Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de diciembre de 2025

PRESIDENTE BORIC NO TOMARÁ VACACIONES ESTE VERANO

​El Presidente se mantendrá trabajando de acá a marzo, cuando entregará el poder a José Antonio Kast.

boricmoneda

El Presidente Gabriel Boric decidió no tomar vacaciones este verano, y mantenerse trabajando durante sus últimos meses en el poder antes de entregar el mando a José Antonio Kast.

Fuentes de Palacio adelantaron que, a principios de enero, el líder frenteamplista ofrecerá una ronda de entrevistas a medios de comunicación, y también está preparando una serie de viajes regionales.

En carpeta se encuentra una visita a la Región de Atacama para inaugurar un hospital, y otra a Chiloé el 19 de enero, cuando se cumplen 200 años de la incorporación formal de dicho territorio insular a la República de Chile.

El Mandatario también considera visitar el archipiélago de Juan Fernandez, la Provincia de Llanquihue y, eventualmente, Rapa Nui.

La mudanza a San Miguel

El 11 de marzo de 2026, Gabriel Boric "entregará las llaves de La Moneda" a Kast, quien anunció que vivirá en la propia sede de Gobierno "como señal de austeridad", aunque el Palacio no tenga, actualmente, las condiciones ideales para ser utilizado como residencia oficial.

A mediados de este año el propio exlíder estudiantil anunció que se instalaría a futuro como vecino de la comuna de San Miguel. Sin embargo, la casa que compró no alcanzará a estar lista de aquí a marzo, porque es antigua y requería una serie de reparaciones.

En dicho contexto, todo indica que deberá buscar un lugar donde vivir para el periodo que medie entre su salida del Barrio Yungay (donde residió estos cuatro años) y la instalación en sus aposentos definitivos.

Fuente: cooperativa.cl 



exchicadisney

LA EXCHICA DISNEY DANIELLE CAMPBELL SORPRENDE CON VACACIONES EN LA PATAGONIA CHILENA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

Leer Más

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

BALANCE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL (3)
nuestrospodcast
royaltyminerochornos

GOBIERNO DESTACA USO DEL ROYALTY MINERO EN MUNICIPIOS Y PONE EN VALOR LA INVERSIÓN SUSTENTABLE EN CABO DE HORNOS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
boricmoneda

PRESIDENTE BORIC NO TOMARÁ VACACIONES ESTE VERANO

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
paulavivar

PAULA VIVAR INVITA A LA COMUNIDAD A LA PRIMERA GALA DE BAILE FLAMENCO EN PUNTA ARENAS ESTE LUNES 29 DE DICIEMBRE DESDE LAS 19HRS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Punta Arenas

BANCO CENTRAL INFORMA RESULTADOS DEL PIB REGIONAL Y MAGALLANES SE MANTIENE ENTRE LAS REGIONES CON MAYOR CRECIMIENTO