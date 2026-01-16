Punta Arenas,
16 de enero de 2026

CAMPAMENTO DE VERANO SAUD 2026: LA ALTERNATIVA PARA SEGUIR APRENDIENDO EN VACACIONES

​La actividad es gratuita, será certificada por la Sociedad Austral de Debate

2026

Desde el lunes 19 al jueves 22 de enero, en la sede del Preuniversitario CPECH de Punta Arenas, se desarrollarán talleres y debates de entrenamiento para jóvenes que buscan prepararse para la temporada que iniciará junto al año escolar.

Tras un año que conmemoró las dos décadas del Debate Competitivo en Magallanes, año que batió todos récords de participación y actividades de la disciplina en tierras australes, inicia el año calendario con la pretemporada, un "campamento" en medio de la ciudad, cargado de actividades académicas de alto valor formativo.

A cargo de distintos notables profesionales, doctores en lingüística, en derecho, en medicina, líderes de opinión, profesores, además de instituciones como el Instituto Antártico Chileno, darán vida a talleres que buscan acercar a distintas áreas de la vida cívica a debatientes desde los 14 años.




La actividad es gratuita, será certificada por la Sociedad Austral de Debate ([email protected]), no será prerrequisito para participar en los debates durante el año, pero sí espera ser una instancia que abra puertas y ayude a inclinar la balanza en pos del desarrollo de las juventudes polemistas que protagonizan los debates.


MARK GRAHAM, ESPECIALISTA EN GEOGRAFÍA EN INTERNET "TANTO LAS TECNOLOGÍAS COMO LA IA TIENEN COSTOS AMBIENTALES ENORMES, ALGO QUE LAS PERSONAS OLVIDAN"

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

​ Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.

concejalesvertedero

CONCEJALES DE PUNTA ARENAS ALERTAN SOBRE POSIBLE CRISIS SANITARIA POR COLAPSO DEL VERTEDERO MUNICIPAL

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

srjjovenes

SERVICIO DE REINSERCIÓN SOCIAL JUVENIL DE MAGALLANES FORTALECE ROL PREVENTIVO CON JÓVENES CONDUCTORES

ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA

festivalcielosinfinto17

LA 17ª EDICIÓN DE CIELOS DEL INFINITO OFRECERÁ UNA INTENSA SEMANA DE ARTES ESCÉNICAS EN PUNTA ARENAS