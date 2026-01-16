CAMPAMENTO DE VERANO SAUD 2026: LA ALTERNATIVA PARA SEGUIR APRENDIENDO EN VACACIONES

Desde el lunes 19 al jueves 22 de enero, en la sede del Preuniversitario CPECH de Punta Arenas, se desarrollarán talleres y debates de entrenamiento para jóvenes que buscan prepararse para la temporada que iniciará junto al año escolar.

Tras un año que conmemoró las dos décadas del Debate Competitivo en Magallanes, año que batió todos récords de participación y actividades de la disciplina en tierras australes, inicia el año calendario con la pretemporada, un "campamento" en medio de la ciudad, cargado de actividades académicas de alto valor formativo.

A cargo de distintos notables profesionales, doctores en lingüística, en derecho, en medicina, líderes de opinión, profesores, además de instituciones como el Instituto Antártico Chileno, darán vida a talleres que buscan acercar a distintas áreas de la vida cívica a debatientes desde los 14 años.

La actividad es gratuita, será certificada por la Sociedad Austral de Debate (

[email protected]

), no será prerrequisito para participar en los debates durante el año, pero sí espera ser una instancia que abra puertas y ayude a inclinar la balanza en pos del desarrollo de las juventudes polemistas que protagonizan los debates.