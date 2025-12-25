INAUGURAN CENTRO ESPACIAL NACIONAL DONDE SE FABRICARÁN SATÉLITES CHILENOS

Este lunes se inauguró el Centro Espacial Nacional (CEN) en la Base Aérea Los Cerrillos, en una ceremonia encabezada por el Presidente Boric junto a otras autoridades.

Este hito corresponde al primer HUB nacional dedicado al desarrollo de tecnología y conocimiento espacial, diseñado para ser un puente entre el Estado, la academia, la industria y la ciudadanía.

Este centro permitirá potenciar la economía, la defensa y poner laboratorios al servicio de la investigación y los nuevos talentos.

De esta manera Chile no solo se posiciona en el campo aeroespacial sino que, al acelerar los tiempos de transferencia tecnológica, permitirá que investigaciones académicas se traduzcan en soluciones concretas que potencian el desarrollo económico y mejoran la calidad de vida de las familias chilenas.

¿Quiéres saber qué hará el Centro Espacial Nacional y cuál es su importancia para Chile? Sigue leyendo para conocer más.

¿Qué se hará en el Centro Espacial Nacional?

Emplazado en una superficie de 5.800 metros cuadrados, el CEN cuenta con infraestructura de vanguardia dividida en cuatro áreas estratégicas:

Fábrica de satélites chilenos

El CEN cuenta con un Laboratorio de Desarrollo de Tecnologías Espaciales que incluye una "Sala Limpia" de 600 m² (ambiente controlado libre de polvo).

Aquí se fabricarán 7 satélites de 23 kg y un satélite de observación de la Tierra de aproximadamente 200 kg, con talento e ingeniería nacional.

Control de Misión

El CEN cuenta con un centro especializado para monitorear y operar satélites de manera autónoma.

Supercomputador e IA

También contará con un Laboratorio de Ciencia de Datos equipado con un Data Center y un Computador de Alto Rendimiento.

Su función es procesar grandes volúmenes de información geoespacial utilizando Inteligencia Artificial.

La integración de una decena de satélites en el CEN permitirá diversificar la información y datos que se pueden obtener del espacio y tendrán múltiples misiones, no solo asociadas a la defensa, sino también al monitoreo del medio ambiente y al desarrollo nacional.

Innovación

Un laboratorio dedicado a fomentar startups, el emprendimiento y la formación de talento humano avanzado.

Beneficios concretos para el país

Más allá de la exploración espacial, el CEN tendrá un impacto directo en la productividad y la vida cotidiana.

Su tecnología de uso dual (defensa y civil) permitirá:

Apoyo a industrias: Generar datos clave para la agricultura, minería, pesca y forestación.

Soberanía tecnológica: Reducir la dependencia de servicios extranjeros al tener capacidad propia de diseño, prueba y operación de misiones satelitales.

Estudios climáticos: Acceso a datos propios para investigación climática y gestión territorial.

El recinto estará abierto no sólo a científicos, sino también a la ciudadanía en general, consolidándose como una política de Estado de largo plazo.

