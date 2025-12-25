ANUNCIAN A GANADORES DEL CONCURSO HISTORIAS DE NUESTRA TIERRA 2025

La 33a versión del tradicional certamen, organizado por la fundación FUCOA del Ministerio de Agricultura, culminó con 173 trabajos premiados este año a nivel nacional y regional, en las categorías de Cuento, Poesía y Dibujo, que destacan por transmitir la riqueza de las tradiciones, mitos, leyendas y saberes del mundo rural del país.



Marcado por una participación récord que superó los 6.600 trabajos, el concurso Historias de Nuestra Tierra 2025 anunció a sus ganadores y ganadoras, tras la deliberación del jurado nacional integrado por reconocidos exponentes del ámbito cultural del país.

Este tradicional certamen, organizado por el Ministerio de Agricultura a través de la Fundación de Comunicaciones, Capacitación y Cultura del Agro (FUCOA), cumple 33 años relevando y difundiendo la cultura rural de Chile, a través de cuentos, poemas y dibujos enviados desde los más diversos rincones del país.

La ministra de Agricultura, María Ignacia Fernández, relevó el desarrollo de esta nueva edición del concurso y la amplia participación, que “no sólo da cuenta del enorme talento y creatividad presentes en los territorios rurales de nuestro país, sino que también reafirma la importancia de la cultura rural y la tradición oral. Felicitamos a quienes participaron y agradecemos al jurado por su valiosa labor en relevar estas voces, que fortalecen nuestra identidad cultural”.

Ganadores nacionales

En la categoría Cuento Menor, el primer lugar fue otorgado a Arturo Agustín Silva Muñoz, oriundo de Hualañé, región del Maule, por su obra “Del corazón a la mesa”, mientras que el segundo lugar fue para Sebastián Andrés Púa Valenzuela de Doñihue, región de O’Higgins, por “La papaya”. El tercer lugar lo obtuvo Emilia Antonia Maturana Arenas de Copiapó, región de Atacama, por su cuento “El gran pájaro dorado”.

En Poesía, el primer lugar fue para Wilson Díaz Plaza de Vallenar, región de Atacama, por su obra “La palabra”; el segundo lugar fue otorgado a Erwin Walther Nettig Rosales de Valdivia, región de Los Ríos, por “Wera Wenu Werken”; y el tercer lugar lo obtuvo Mario Alonso Varas Tapia de Valparaíso, por “Vete pero”.

En la categoría Cuento Mayor, el primer lugar fue para Mirna Isabel Yáñez Paillayao de Osorno, región de Los Lagos, autora de “Rara". El segundo lugar lo obtuvo José Morales Salazar de Arica, región de Arica y Parinacota , por el cuento “Origen de la leyenda de Jurasi”. El tercer lugar fue para Alejandra Cruz Aravena de Treguaco, región de Ñuble, por su obra “El chofa potopelao”.

En Dibujo Educación Básica, el primer lugar fue para Catalina Parra Dionicio de Santa Juana, región del Biobío, por “La Dormidita”, mientras que el segundo lugar fue para Maximiliano Espinoza Godoy de Antofagasta, autor del dibujo “Pastoreando al rebaño en la zona sur de Chile”, y el tercer lugar lo obtuvo Josefa Cortez Gómez de Machalí, región de de O´Higgins, por su obra “La Complicidad”.

Finalmente, en la categoría Dibujo Educación Media, el primer lugar fue para Antonella Oyarzún Fuentes de Antofagasta, autora de “Entre la tierra y el trueque”. El segundo lugar recayó en Emilia Díaz Molina de La Unión, región de Los Ríos, por su obra “Iglesia de Chiloé”. El tercer lugar fue para Catalina González Cuevas de Santa Juana, región del Biobío, por el dibujo titulado “¡Wajuu!”.

Sonia Montecino, antropóloga, escritora, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y jurado de la categoría Cuento Mayor, destacó que “estamos muy contentos y contentas de haber podido captar que en Chile existe una fuerza creadora que recupera leyendas, historias y poesía, y que, a la vez, arma un imaginario nuevo sobre lo que es nuestro país”.

Por su parte, Andrea Fresard, directora ejecutiva de FUCOA, señaló que “desde la fundación agradecemos a todas y todos quienes hacen posible el concurso Historias de Nuestra Tierra, que busca poner en valor la cultura rural de Chile, permitiendo que las futuras generaciones avancen sin dejar atrás décadas de conocimientos y tradiciones que forman parte de nuestra identidad”.

Premios

Entre los premios para niños, niñas y jóvenes en esta edición hay notebooks, tablets y sets de escritura, mientras que los adultos ganadores recibirán hasta medio millón de pesos.

Todas las personas reconocidas tendrán la posibilidad de ver publicada su obra en el libro recopilatorio “Antología”, que FUCOA edita y publica año a año. Por otro lado, las obras recepcionadas también son resguardadas en el Archivo de Literatura Oral y Tradiciones Populares de la Biblioteca Nacional, donde son consultados por investigadores y público general.

El listado completo de ganadores nacionales y regionales de esta 33ª edición del concurso Historias de Nuestra Tierra ya se encuentra disponible en el sitio web oficial del certamen, www.historiasdenuestratierra.cl. En tanto, las ceremonias de premiación se realizarán a partir de abril de 2026.

​

