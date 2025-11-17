Punta Arenas,
17 de noviembre de 2025

ESCUELA RURAL CERRO GUIDO OBTIENE TERCER LUGAR EN CONCURSO NACIONAL DE VIDEOS SOBRE ECOSISTEMAS

La escuela rural magallánica participó con un video de tres minutos que exhibe una investigación sobre el ecosistema sociocultural del puma, desarrollado por los estudiantes de aula multigrado Cristóbal Fernández, Alonso Ambrosseti (séptimo básico) y Bastián Sánchez (octavo básico), con la guía del profesor Héctor Mercado.

​Un trabajo de investigación desarrollado en terreno por los alumnos de la Escuela Rural de Cerro Guido para conocer los hábitos del puma alcanzó el tercer lugar en el concurso "Explorando mi entorno", de la Fundación Ibáñez Atkinson y la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su Centro UC de Desarrollo Local (Cedel UC).

 
La organización invitó a escuelas de todo el país a participar con videos que reflejen los aprendizajes socio ecológicos a partir de sus experiencias educativas. A la instancia se presentaron más de 140 trabajos.

 
La escuela rural magallánica participó con un video de tres minutos que exhibe una investigación sobre el ecosistema sociocultural del puma, desarrollado por los estudiantes de aula multigrado Cristóbal Fernández, Alonso Ambrosseti (séptimo básico) y Bastián Sánchez (octavo básico), con la guía del profesor Héctor Mercado.

 
Desde el establecimiento explicaron que el reconocimiento valida la propuesta metodológica de aprendizajes basados en proyectos que trabajan que ellos aplican, demostrando su impacto en el desarrollo de habilidades integrales en los estudiantes.

 
Además, fortalece la Red de Microcentro Rural Última Esperanza donde esta experiencia fue presentada como un caso exitoso, promoviendo la colaboración entre escuelas rurales; y consolida el proceso de mentoría que lideran en apoyo a la instalación del modelo de capacidades en la escuela de Puerto Edén.

AGUAS MAGALLANES AVANZA EN EL CIERRE DE SU FONDO CONCURSABLE 2025

LO QUE HAY QUE SABER DE LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIAL Y LA PARLAMENTARIA

​Kast logró unificar a la derecha detrás de su candidatura tras conocerse los resultados. Los candidatos de ese sector sumaron 50,32%. Jara, pese a llegar en primer lugar, quedó en una situación muy desmedrada para el balotaje. La derecha no cumplió su expectativa de lograr mayoría en el Congreso. Parisi, que dio la gran sorpresa, anunció que hará una consulta a sus bases para ver en quién descarga sus votos.

​Kast logró unificar a la derecha detrás de su candidatura tras conocerse los resultados. Los candidatos de ese sector sumaron 50,32%. Jara, pese a llegar en primer lugar, quedó en una situación muy desmedrada para el balotaje. La derecha no cumplió su expectativa de lograr mayoría en el Congreso. Parisi, que dio la gran sorpresa, anunció que hará una consulta a sus bases para ver en quién descarga sus votos.

DETIENEN A HOMBRE POR DESACATO E INCENDIO DE VEHÍCULO EN MEDIO DE CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PUNTA ARENAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

ESCUELA RURAL CERRO GUIDO OBTIENE TERCER LUGAR EN CONCURSO NACIONAL DE VIDEOS SOBRE ECOSISTEMAS

LO QUE HAY QUE SABER DE LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIAL Y LA PARLAMENTARIA

AUTORIDADES REALIZAN INSPECCIÓN A ÚNICO LOCAL DE VOTACIÓN EN CABO DE HORNOS