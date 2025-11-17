ESCUELA RURAL CERRO GUIDO OBTIENE TERCER LUGAR EN CONCURSO NACIONAL DE VIDEOS SOBRE ECOSISTEMAS

​Un trabajo de investigación desarrollado en terreno por los alumnos de la Escuela Rural de Cerro Guido para conocer los hábitos del puma alcanzó el tercer lugar en el concurso "Explorando mi entorno", de la Fundación Ibáñez Atkinson y la Pontificia Universidad Católica de Chile a través de su Centro UC de Desarrollo Local (Cedel UC).



La organización invitó a escuelas de todo el país a participar con videos que reflejen los aprendizajes socio ecológicos a partir de sus experiencias educativas. A la instancia se presentaron más de 140 trabajos.



La escuela rural magallánica participó con un video de tres minutos que exhibe una investigación sobre el ecosistema sociocultural del puma, desarrollado por los estudiantes de aula multigrado Cristóbal Fernández, Alonso Ambrosseti (séptimo básico) y Bastián Sánchez (octavo básico), con la guía del profesor Héctor Mercado.



Desde el establecimiento explicaron que el reconocimiento valida la propuesta metodológica de aprendizajes basados en proyectos que trabajan que ellos aplican, demostrando su impacto en el desarrollo de habilidades integrales en los estudiantes.



Además, fortalece la Red de Microcentro Rural Última Esperanza donde esta experiencia fue presentada como un caso exitoso, promoviendo la colaboración entre escuelas rurales; y consolida el proceso de mentoría que lideran en apoyo a la instalación del modelo de capacidades en la escuela de Puerto Edén.



