Punta Arenas,
27 de diciembre de 2025

SUELDO MÍNIMO SUBIRÁ A $539 MIL DESDE ENERO DE 2026: SERÁ EL ÚLTIMO REAJUSTE DEL ACTUAL GOBIERNO

La entrada en vigencia del año 2026 traerá consigo un nuevo aumento del sueldo mínimo en Chile.

El alza comenzará a regir el 1 de enero de 2026 y beneficiará a trabajadores entre 18 y 65 años, cerrando el ciclo de incrementos comprometidos por el Ejecutivo e incorporando ajustes asociados, como el aumento del mínimo legal para pensiones de alimentos.

Según lo establecido en la Ley 21.751, promulgada en junio de este año, a contar del 1 de enero el ingreso mínimo mensual para trabajadores y trabajadoras entre 18 y 65 años alcanzará los $539.000.

El reajuste implica un alza de $10.000 respecto del monto vigente desde el 1 de mayo de 2025, cuando el salario mínimo se fijó en $529.000. En paralelo, la normativa también define un incremento para quienes tienen menos de 18 años o más de 65, cuyo ingreso mínimo mensual se elevará a $402.082.

Este ajuste será el último que se aplicará durante la administración del Presidente Gabriel Boric.

Al asumir en marzo de 2022, el salario mínimo se ubicaba en $350.000, y uno de los compromisos centrales del programa de gobierno fue elevarlo hasta, al menos, los $500.000 al término del mandato, meta que se concretó durante 2024.

La modificación legal no solo impacta en los ingresos laborales, sino que también tiene efectos en otras obligaciones económicas. Entre ellas, el monto mínimo de la pensión de alimentos, que subirá a $215.600.

No obstante, desde el Ejecutivo han precisado que este ajuste no se aplica de forma automática, ya que debe ser solicitado ante el tribunal de familia correspondiente.

Con este reajuste, el Gobierno cierra el ciclo de incrementos graduales al salario mínimo contemplados en la actual legislación, en un contexto marcado por el debate sobre el poder adquisitivo, el costo de la vida y la protección de los ingresos de los hogares.

CNN Chile


GOBIERNO PRESENTA NUEVO E-COMMERCE QUE PERMITIRÁ A LA AGRICULTURA FAMILIAR COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS EN TODO EL PAÍS

MUNICIPIO ENTREGA BALANCE DE SEGURIDAD PÚBLICA TRAS JORNADA NAVIDEÑA

​Daños al espacio público, riñas y conducción bajo alcohol marcaron el centro de la ciudad.

GOBIERNO DESTACA USO DEL ROYALTY MINERO EN MUNICIPIOS Y PONE EN VALOR LA INVERSIÓN SUSTENTABLE EN CABO DE HORNOS

SUELDO MÍNIMO SUBIRÁ A $539 MIL DESDE ENERO DE 2026: SERÁ EL ÚLTIMO REAJUSTE DEL ACTUAL GOBIERNO

Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat tambien luce el emblema del programa Embajadores Antárticso

"EMBAJADORES ANTÁRTICOS": PROGRAMA EDUCATIVO PARA ANTARTIZAR CHILE

MAGALLANES REFUERZA SU PREPARACIÓN FRENTE A INCENDIOS FORESTALES CON HISTÓRICO DESPLIEGUE AÉREO Y HUMANO