Punta Arenas,
12 de agosto de 2025

ÚLTIMA ENCUESTA SUPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL INE: EL INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL EN MAGALLANES FUE DE $1.056.485 EN 2024

​La Región de Magallanes fue una de las regiones que, junto con Metropolitana y Antofagasta, sobrepasaron el promedio nacional $897.019, con un ingreso medio de $1.056.485, $1.058.905 y $1.056.125, respectivamente.

puntaarenas

A su vez, el ingreso mediano llegó a los $795.579 mensual. Junto con Metropolitana y Antofagasta, Magallanes fue una de las regiones que sobrepasó el promedio nacional de $897.019. Durante 2024, el ingreso laboral promedio de la población ocupada de la Región de Magallanes fue de $1.056.485 neto mensual -ingreso bruto menos los descuentos por previsión y salud-. En tanto, el ingreso mediano -el que recibe una persona representativa de la mitad de la población-, llegó a $795.579 al mes, es decir, el 50% de quienes trabajaron en la región en 2024 percibieron ingresos menores o iguales a ese monto.

 

Así se desprende de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 11 agosto 2025, y que fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del año pasado, con el objetivo de caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas, a nivel nacional y regional.

 

En el período de análisis, los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en $1.186.021 y $800.000; mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $881.952 y $698.255, respectivamente. Lo anterior implicó una brecha de -25,6% en el ingreso medio en desmedro de las mujeres.

 

Las personas que trabajaron en la categoría de asalariados públicos, que representaron al 21,4% del total de personas ocupadas, obtuvieron montos mensuales de $1.554.942 en el ingreso medio y de $1.315.506 en el ingreso mediano. El porcentaje más alto de la población ocupada en 2024 correspondió a la categoría asalariados privados con un 54,2%, quienes recibieron un ingreso medio mensual de $937.982 y un ingreso mediano de $706.825.

 

Por otra parte, quienes señalaron tener como máximo educación secundaria correspondieron al 41,5% del total de personas ocupadas, con ingresos medio y mediano mensual de $700.744 y $598.504, respectivamente. Las personas ocupadas con nivel educación universitaria correspondieron al 26,4%, con una media de $1.637.319 y una mediana de $1.406.565.

 

La Región de Magallanes fue una de las regiones que, junto con Metropolitana y Antofagasta, sobrepasaron el promedio nacional $897.019, con un ingreso medio de $1.056.485, $1.058.905 y $1.056.125, respectivamente. Por su parte, el ingreso mediano nacional fue de $611.162 y para las regiones de Magallanes, Antofagasta, Metropolitana, Atacama y Aysén fueron $795.579, $757.312, $702.463, $658.184 y $656.337, respectivamente.

 

Los resultados para la Región de Magallanes pueden verse en www.regiones.ine.gob.cl/magallanes.



seremihaciendamagallanes

SEREMI DE HACIENDA DE MAGALLANES DESTACA PROYECTO QUE ENTREGA ALIVIO TRIBUTARIO A LA CLASE MEDIA Y A MÁS DE UN MILLÓN DE PYMES

TRIBUNAL DECRETA SALIDA ALTERNATIVA PARA ETHAN GUO: DONARÁ DINERO A UNA FUNDACIÓN Y TENDRÁ PROHIBICIÓN DE INGRESO AL PAÍS

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

​El joven piloto se presentó a la audiencia vía telemática, ya que por el momento se encuentra en la base aérea Antártica de la FACH.

umagmineduc

SE CONSTITUYÓ MESA DE TRABAJO ENTRE EL MINEDUC, HACIENDA Y LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES PARA OTORGAR UNA GARANTÍA ESTATAL DE FINANCIAMIENTO

LA ARMADA DE CHILE A 30 AÑOS DEL “TERREMOTO BLANCO”

getinfancianatales

DÍA DE LA NIÑEZ SE CELEBRÓ CON UNA EXITOSA JORNADA DE GOBIERNO EN TERRENO EN PUERTO NATALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

PREPARATIVOS EN SEGURIDAD PARA GRAN PREMIO DE LA HERMANDAD EN SU 50° EDICIÓN

logobn (1)