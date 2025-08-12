ÚLTIMA ENCUESTA SUPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL INE: EL INGRESO LABORAL PROMEDIO MENSUAL EN MAGALLANES FUE DE $1.056.485 EN 2024

A su vez, el ingreso mediano llegó a los $795.579 mensual. Junto con Metropolitana y Antofagasta, Magallanes fue una de las regiones que sobrepasó el promedio nacional de $897.019. Durante 2024, el ingreso laboral promedio de la población ocupada de la Región de Magallanes fue de $1.056.485 neto mensual -ingreso bruto menos los descuentos por previsión y salud-. En tanto, el ingreso mediano -el que recibe una persona representativa de la mitad de la población-, llegó a $795.579 al mes, es decir, el 50% de quienes trabajaron en la región en 2024 percibieron ingresos menores o iguales a ese monto.

Así se desprende de la Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI) 2024, publicada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el 11 agosto 2025, y que fue aplicada en el trimestre octubre-diciembre del año pasado, con el objetivo de caracterizar los ingresos laborales de las personas ocupadas, a nivel nacional y regional.

En el período de análisis, los ingresos medio y mediano de los hombres se ubicaron en $1.186.021 y $800.000; mientras que en las mujeres estos alcanzaron los $881.952 y $698.255, respectivamente. Lo anterior implicó una brecha de -25,6% en el ingreso medio en desmedro de las mujeres.

Las personas que trabajaron en la categoría de asalariados públicos, que representaron al 21,4% del total de personas ocupadas, obtuvieron montos mensuales de $1.554.942 en el ingreso medio y de $1.315.506 en el ingreso mediano. El porcentaje más alto de la población ocupada en 2024 correspondió a la categoría asalariados privados con un 54,2%, quienes recibieron un ingreso medio mensual de $937.982 y un ingreso mediano de $706.825.

Por otra parte, quienes señalaron tener como máximo educación secundaria correspondieron al 41,5% del total de personas ocupadas, con ingresos medio y mediano mensual de $700.744 y $598.504, respectivamente. Las personas ocupadas con nivel educación universitaria correspondieron al 26,4%, con una media de $1.637.319 y una mediana de $1.406.565.

La Región de Magallanes fue una de las regiones que, junto con Metropolitana y Antofagasta, sobrepasaron el promedio nacional $897.019, con un ingreso medio de $1.056.485, $1.058.905 y $1.056.125, respectivamente. Por su parte, el ingreso mediano nacional fue de $611.162 y para las regiones de Magallanes, Antofagasta, Metropolitana, Atacama y Aysén fueron $795.579, $757.312, $702.463, $658.184 y $656.337, respectivamente.

Los resultados para la Región de Magallanes pueden verse en www.regiones.ine.gob.cl/magallanes.

</div>





​

