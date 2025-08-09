9 de agosto de 2025
PDI INVESTIGA ROBO CON VIOLENCIA Y APUÑALAMIENTO DE LA VÍCTIMA EN LA POBLACIÓN LAS VERTIENTES
La madrugada de este sábado.
La Fiscalía instruyó la concurrencia de la Brigada Investigadora de Robos Punta Arenas por el delito de Robo con violencia, la víctima un hombre de 35 años, chileno, fue agredido en la vía pública en la población Las Vertientes.
Los detectives de esa unidad se encuentran realizando diligencias con apoyo de oficiales de la Brigada de Homicidios y de peritos del Laboratorio de Criminalística.
La Plaza de Armas reunió a familias en una jornada con actividades gratuitas y stands interactivos.
