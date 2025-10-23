PDI DETIENE A DOS CHILENOS Y UN COLOMBIANO POR TRASLADAR DROGA DESDE SANTIAGO A PUNTA ARENAS VÍA AEROPUERTO

​Detectives de la Brigada Antinarcóticos Aeropuerto de la PDI detuvieron a tres sujetos: un menor y un adulto de nacionalidad chilena, además de un ciudadano colombiano con permanencia definitiva, por Infracción a la Ley 20.000 e incautaron 4 kilos 150 gramos de Cannabis Sativa que pretendían trasladar desde Santiago a Punta Arenas oculta en un parlante.

​

Producto de este proceso investigativo se incautaron además cuatro teléfonos celulares; un automóvil marca Mazda, modelo Demio; 280.000 pesos en dinero efectivo y elementos para la dosificación.



Esta operación se realizó en conjunto con la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas.

