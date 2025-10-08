PREFECTO INSPECTOR CARLOS VÁSQUEZ ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

​Este miércoles, el Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma asumió como jefe de la Región Policial de Magallanes y de la Antártica Chilena, sucediendo en el cargo al Prefecto Inspector Luis Orellana Campos, quien de acuerdo con el Alto Mando 2026 de la Policía de Investigaciones de Chile, ocupará el cargo de jefe de la Región Policial Metropolitana.



La ceremonia se realizó en el auditorio del complejo policial de la PDI en Punta Arenas y contó con la asistencia de las principales autoridades regionales, civiles y militares; jefes de unidades; personal institucional, y de la Subdirectora de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, Prefecta General Consuelo Peña San Miguel, quien fue interventora en el acto administrativo.



La nueva autoridad de la PDI en la región cuenta con más de 31 años de servicio y anteriormente se desempeñaba como jefe Nacional de Control Operativo (Jenacop) en Santiago. Durante su trayectoria institucional, ha ejercido como jefe de la Prefectura Metropolitana Centro Norte, jefe de Asuntos Internos, además de agregado policial en el extranjero.



Asimismo, el oficial general posee especialidad en Asuntos Internos y Homicidios, habiéndose desempeñado en diferentes brigadas de homicidios, tanto en la Región Metropolitana como en la Región del Maule.



Durante la ceremonia, el Prefecto Inspector Carlos Vásquez Palma, señaló que trabajará para dar continuidad a los proyectos que buscan fortalecer la presencia de la PDI en la región y brindar mayor seguridad a sus habitantes. Asimismo, destacó la importancia de un trabajo colaborativo y coordinado con las autoridades e instituciones del área para potenciar la seguridad y combatir la delincuencia en Magallanes.





