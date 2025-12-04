Punta Arenas,
4 de diciembre de 2025

CON APOYO DE LA ARMADA EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES FISCALIZÓ TERRENOS EN LA PENÍNSULA ANTONIO VARAS

​La cartera esta finalizando por estos días su plan anual de inspecciones a suelo fiscal administrado, principalmente bajo los instrumentos de arriendo, concesión y también de ventas, condicionadas a la ejecución de proyectos que aseguren el buen uso del patrimonio estatal.

Fiscalizacion Antonio Varas BBNN Armada

​La península Antonio Varas, kilómetro cero de la carretera Austral, es parte del paisaje diario de la comunidad de Puerto Natales quienes cruzan el Canal Señoret para arribar a su costa tras diez minutos de navegación. Ante el cierre temporal de este servicio, la secretaría regional del ministerio de Bienes Nacionales solicitó los buenos oficios de la Armada de Chile para alcanzar diversos paños fiscales ubicados en las inmediaciones del borde costero y en la entrada al Golfo Almirante Montt.

De esta manera, tras saludar al Capitán de Puerto, Teniente Primero Litoral, Rafael González y a bordo de la nave “Arcangel” se pudo navegar por casi veinte minutos hasta llegar a los alrededores de la Bahía Riquelme que es una bahía protegida hasta donde llegan diversas embarcaciones menores que escapan de los fuertes vientos circundantes.

En lo que va del año, la unidad de Bienes de la cartera en Magallanes, suma más de doscientas fiscalizaciones realizadas. En ese sentido el secretario regional Sergio Reyes expresó que “Bienes Nacionales llega hasta los rincones más apartados del territorio porque cuidamos nuestro suelo fiscal para facilitar proyectos de tipo productivo que den seguridad económica, social y pública para este sector y toda la región”

Se informó finalmente que la península Antonio Varas posee una superficie de 85 mil hectáreas, en su mayor parte pertenecientes a propietarios privados, sin embargo, sus extensas costas abarcan al borde costero que es administrado por la Armada, el que excepcionalmente, puede ser dispuesto para el desarrollo de proyectos productivos. Cabe resaltar que esta geografía marítima se completa con las aguas del Fiordo Worsley, Golfo Almirante Montt, Canal Señoret, Fiordo Última Esperanza, Fiordo Erezcano y Laguna Azul.


GOBIERNO PRESENTÓ RESULTADO DE PROYECTO DEDICADO A REVITALIZAR LA LENGUA YAGAN A PARTIR DE MANUSCRITOS DE 1880

MUNICIPIO EXPRESA PREOCUPACIÓN POR RETRASO EN INICIO DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL SERVIU

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

​La licitación, hoy observada por Contraloría, posterga intervenciones claves en 14 calles de la ciudad, afectando la planificación comunal para la temporada de mejor clima.

CON APOYO DE LA ARMADA EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES FISCALIZÓ TERRENOS EN LA PENÍNSULA ANTONIO VARAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

FORTALECEN ARTICULACIÓN INTERSECTORIAL PARA APOYAR A NIÑOS Y NIÑAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN LA PRIMERA INFANCIA EN PORVENIR

CÁMARA APRUEBA Y DESPACHA AL SENADO PROYECTO QUE ESTABLECE INCENTIVOS TRIBUTARIOS A LA PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE Y SUS DERIVADOS

publicite aqui
¡COMENZÓ LA CUENTA REGRESIVA! CON PROMOTORES EN LAS CALLES, PUNTA ARENAS SE PREPARA PARA EL PAGO 100% ELECTRÓNICO