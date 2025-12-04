SEREMI DEL TRABAJO RELEVA AVANCES LABORALES EN MATERIA DE INCLUSIÓN

​ En el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, esta mañana, la seremi del Trabajo y Previsión Social, Jessica Bengoa, se reunió con representantes del Consejo Comunal de la Discapacidad y de otras agrupaciones para dialogar sobre los últimos avances en materia de inclusión laboral, relevando las normativas que en los años recientes se han aprobado en favor de las personas con discapacidad.



En la actividad, la autoridad explicó que: “Para nosotros era sumamente relevante poder reunirnos con las distintas agrupaciones. Hay agrupaciones que representan a mujeres cuidadoras y hombres también, especialmente, con quienes hemos querido relevar el sistema nacional de cuidados, que es un avance significativo en nuestro gobierno. También nos encontramos con representantes del comunal de discapacidad, con quienes hemos venido desarrollando un trabajo durante los últimos meses y a través de esta actividad, dar a conocer a la comunidad algunos avances, principalmente, referentes a la ley de inclusión laboral”.



“Finalmente, un punto importante fue dar a conocer lo que hoy día todavía está en el parlamento, que es el proyecto de ley de unificación de los subsidios laborales, en donde, la propuesta que hace el ministerio del Trabajo es unificar los beneficios que hoy existen, pero identificando a ciertos grupos prioritarios, porque necesitamos avanzar en la formalidad de las contrataciones. Y en eso se incorpora, especialmente, a las personas con discapacidad. Es una iniciativa que, justamente, hoy ha dado un paso más en el Congreso”, agregó la seremi.



Efectivamente, durante esta jornada, el llamado proyecto de Subsidio Unificado al Empleo fue aprobado en general por la Comisión de Trabajo del Senado. Esta iniciativa pone el foco en el fortalecimiento de la creación de empleos formales con especial énfasis, entre otros grupos, en las personas con discapacidad.



Para Luis Triñanes Córdova, presidente del Consejo Comunal de la Discapacidad de Punta Arenas, “es excelente poder contar con este aliado estratégico, como es el Gobierno, a través de la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, ya que tenemos todavía grandes desafíos en materia de inclusión laboral. Indudablemente, estos últimos años se han creado varias leyes que, esperamos, el mundo privado las vaya cumpliendo para dar la verdadera oportunidad. Estamos luchando para que los compañeros con discapacidad que tengan una oportunidad laboral, tengan una permanencia en sus funciones y se les permita desarrollar todas sus capacidades”.



El reconocimiento y visibilización de las labores de cuidados –remuneradas y no remuneradas- ha sido parte central de las políticas del gobierno, por lo que, en esta instancia de conmemoración, participó activamente parte de la directiva de la agrupación de Mujeres Cuidadoras y con Discapacidad “Luchadoras Incansables”, cuya presidenta, Ximena Jaramillo Gómez, destacó los avances y el legado que se deja en torno a la labor de las cuidadoras y de personas con discapacidad.

“Es muy bueno, porque antes éramos invisibles como cuidadoras. Había muchas mujeres –y hombres también- que cuidan, muchas veces, a sus mamás y otros familiares y no eran visibles. Y ahora sí estamos siendo visibles ante la sociedad y estamos siendo más reconocidas, lo cual es muy importante, porque yo tengo una discapacidad y, a la vez, soy cuidadora”, recalcó.



“Espero que vengan más beneficios y más posibilidades para las personas con discapacidad, que seamos más visibles, que no nos discriminen, ya que nosotros, a veces, tenemos mucha más formación y mucho más interés en trabajar. Así que espero que, como hoy, nos sigan reconociendo”, agregó.

















