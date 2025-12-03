Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

COMIENZA A OPERAR LA AVANZADA TEMPORAL LAGO DICKSON

​Se mantendrá por los meses de diciembre, enero y febrero

lagodickson

​En el marco de la presente temporada estival y con el objetivo de reforzar la prevención y la seguridad de los visitantes y trabajadores del Parque Nacional Torres del Paine, Carabineros de Chile instaló y puso en marcha, este 1 de diciembre, la Avanzada Temporal Lago Dickson, un histórico destacamento operativo, ubicado en uno de los puntos más remotos y estratégicos de este atractivo turístico regional. En esta puesta en marcha, estuvo el Jefe de Zona General Marco Alvarado Díaz y el Subprefecto Fronterizo Teniente Coronel Francisco Arévalo Ulloa, quienes entregaron a los cinco funcionarios las directrices para poder cumplir cabalmente sus funciones.



La presencia del personal policial en este sector, que es parte del circuito “O” del circuito Torres del Paine, donde solo se accede tras recorrer largas horas de Trekking, permite reducir significativamente los tiempos de respuesta ante posibles emergencias que se puedan producir, ya sean extravíos, accidentes en zonas de difícil acceso o situaciones que requieran la intervención inmediata de equipos especializados. De esta forma, Carabineros reafirma su compromiso con la seguridad de los miles de turistas y visitantes, que a diario recorren esta área, considerada una de las más atractivas para los aventureros y montañistas.



La Avanzada Temporal Lago Dickson posee una relevancia histórica para Carabineros de Chile y para el país, puesto que su origen se remonta a 1978, cuando fue creada en el contexto de los conflictos limítrofes de la época con la República Argentina, como parte del despliegue preventivo y de vigilancia en zonas fronterizas estratégicas. Con el paso de los años y tras la consolidación de acuerdos bilaterales entre ambas naciones, el lugar fue adoptando un rol principalmente orientado al apoyo de patrullajes, la preservación del orden y la asistencia a visitantes del Parque Nacional Torres del Paine. Las instalaciones comprenden una pequeña caseta adaptada para la habitación, ubicada a 200 metros de la línea divisoria, en los pies del Cerro Agudo, frente al Glaciar Dickson, en ese lugar funcionó hasta marzo de 2024, ya en enero de 2025 se inauguraron las instalaciones actuales, las cuales fueron entregadas por personal de la Corporación Nacional Forestal (CONAF).



Durante el mes de diciembre serán cinco funcionarios que estarán desplegados en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, a cargo del Suboficial Mayor Kevin Santibáñez Gallardo, un especialista en Montaña y Frontera, además de tres funcionarios, los cuales serán relevados en enero de 2026 y sucesivamente en Febrero. Además, tuvieron la honrosa misión de instalar la nueva placa, que institucionaliza las dependencias entregadas por CONAF, reafirmando el compromiso de Carabineros de Chile de estar siempre presentes, incluso en los rincones más apartados del país, entregando una respuesta rápida, oportuna y humana ante cualquier situación de riesgo.



El Jefe de Zona de la región de Magallanes y la Antártica Chilena, General Marco Alvarado Díaz entregó sus impresiones sobre la instalación de esta emblemática avanzada temporal: “Dentro de la planificación institucional que tenemos como zona de Carabineros de Magallanes y la Antártica Chilena este día lunes se instaló la Avanzada Temporal Lago Dickson, que estará ubicada específicamente en el Campamento Dickson, en el corazón del Parque Nacional Torres del Paine, con la finalidad de brindar seguridad, desde el punto de vista integral, para el resguardo de turistas nacionales y extranjeros, además de apoyar a otras instituciones y empresas que operan en el Parque, como CONAF, para el resguardo de la naturaleza también, en este lugar tan emblemático, no solo para la región, sino que para el país. En esta avanzada habrán cinco Carabineros, que estarán destinados por 30 días, pasando Navidad y Año Nuevo en este lugar, por lo tanto el resguardo será continuo y permanente por esta temporada”.

trekkingpaine

LLEGA LA TRAVESÍA QUE UBICA A LA PATAGONIA EN EL CENTRO DEL TREKKING MUNDIAL

Noticias
Relacionadas
