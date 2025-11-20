Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

20 de noviembre de 2025

TRAGEDIA EN EL PARQUE NACIONAL TORRES DEL PAINE

Comunicado de prensa.

Desde la Cámara de Turismo de

​La Asociación Magallánica de Empresas de Turismo Austro Chile A.G. lamenta profundamente la tragedia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, un suceso que hoy enluta a toda nuestra región. Extendemos nuestras sinceras condolencias a las familias de las víctimas y acompañamos a todos quienes se han visto afectados por este doloroso hecho.

 
Durante décadas, el sector turístico de Magallanes y la Antártica Chilena ha trabajado de manera proactiva, levantando problemáticas, proponiendo soluciones y participando activamente en instancias público-privadas. Sin embargo, una vez más vemos cómo se deberá actuar de manera reactiva, a pesar de los reiterados llamados que el sector ha realizado para mejorar las condiciones de administración, gestión y operación en nuestras Áreas Protegidas.

 
Es importante señalar que en Torres del Paine —como en cualquier destino de aventura en el mundo— pueden ocurrir situaciones como esta. El riesgo es inherente y forma parte de la experiencia en territorios remotos y de alta montaña. Este riesgo puede minimizarse, pero nunca desaparecer por completo. Pese lo anterior, es responsabilidad del Estado garantizar las condiciones básicas de gestión, seguridad y presencia en el territorio, lo que todo indica que, en esta oportunidad, no se cumplió.

 
En los últimos años se han endurecido normativas, se han complejizado procedimientos y se ha vuelto más engorrosa la visita para los turistas y la operación para las empresas. Sin embargo, no se ha reforzado aquello que realmente es indispensable: patrullaje efectivo, presencia activa y capacidad de respuesta en uno de los destinos más relevantes, complejos y aislados del país.

 
El turismo en Magallanes y la Antártica Chilena lleva años advirtiéndolo. Lamentablemente, la institucionalidad no ha logrado comprender ni cumplir su rol respecto a la gestión turística en Áreas Protegidas del nivel de Torres del Paine.
Queremos también dar una señal clara de apoyo a las empresas, operadores y equipos que colaboran diariamente con el cuidado y manejo de las Áreas Protegidas, quienes con mucho esfuerzo aportan al desarrollo económico y al fortalecimiento del destino. Labor que se realiza a pesar del exceso de burocracia y de normativas que fiscalizan solo a los privados y no la labor del sector público a cargo.

 
Como gremio, reiteramos nuestra disposición a seguir colaborando activamente para mejorar la gestión de nuestras Áreas Protegidas. Esta tragedia, que nos duele profundamente y enluta a toda nuestra comunidad, debe ser también un llamado de atención para avanzar con urgencia hacia un modelo de administración más moderno, eficiente y acorde con la importancia turística internacional de Magallanes, de modo que hechos como este nunca vuelvan a repetirse.


CBCH2025

DIPUTADO CARLOS BIANCHI: “ES INACEPTABLE Y SE DEBEN ESTABLECER RESPONSABILIDADES POR LA TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE”

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL