Punta Arenas,
2 de diciembre de 2025

NEMA Y CUATRO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA FORMAR TALENTO EN NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES

Aquí hidrógeno verde.

centroNEMA

Esta mañana, en el programa “Aquí Hidrógeno Verde” de Polar Comunicaciones, el director ejecutivo del Centro NEMa, Ignacio Covacevich, conversó sobre el plan que impulsará el Núcleo Tecnológico para el Desarrollo de Nuevas Energías en Magallanes para fortalecer el capital humano de la futura industria del hidrógeno verde en la región.

Covacevich detalló que, durante la reciente Feria Educativa de Hidrógeno Verde, NEMa firmó un convenio de colaboración con Santo Tomás, Inacap, CFT Magallanes y la Universidad de Magallanes, marcando el inicio del Componente de Talento Humano, una línea estratégica destinada a robustecer las capacidades locales para acompañar el crecimiento de esta industria emergente.

El acuerdo —suscrito en presencia del biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Energía, Álvaro García, junto a autoridades regionales— permitirá que, a partir de enero, se inicie el primer ciclo del programa con la capacitación de docentes por expertos de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Tampere de Finlandia, institución reconocida por su modelo de aprendizaje aplicado, innovación colaborativa y team coaching. Entre 2026 y 2027, el trabajo contempla la formación de 20 docentes como team coaches certificados, la participación de 150 estudiantes en equipos multidisciplinarios, el desarrollo de 15 prototipos o soluciones para desafíos del territorio y la industria, además de bootcamps, laboratorios de innovación y una red de mentorías con empresas e instituciones públicas.

Asimismo, explicó que se avanzará en el diseño de un marco de competencias para el emprendimiento sostenible, con el objetivo de orientar trayectorias formativas articuladas y fortalecer habilidades esenciales como trabajo cooperativo, talento digital, sostenibilidad, innovación y emprendimiento, claves para las transformaciones productivas que enfrenta Magallanes.

Covacevich destacó que esta alianza permitirá articular de manera inédita los mundos de la formación técnica y universitaria con el sector productivo, impulsando trayectorias formativas que respondan a los requerimientos actuales y futuros de la transición energética.


OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

​En septiembre fue el turno de TotalEnergies con "H2 Magallanes", el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

endoscopia

UN AVANCE QUE SE SIENTE EN CASA: HOSPITAL DE NATALES VUELVE A REALIZAR ENDOSCOPÍAS

Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

centroNEMA

NEMA Y CUATRO INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR FIRMAN ALIANZA ESTRATÉGICA PARA FORMAR TALENTO EN NUEVAS ENERGÍAS EN MAGALLANES

trekkingpaine

LLEGA LA TRAVESÍA QUE UBICA A LA PATAGONIA EN EL CENTRO DEL TREKKING MUNDIAL

IMG_1786

SANTO TOMÁS POTENCIA EL BIENESTAR DE PERSONAS MAYORES CON FERIA INTEGRAL EN VIVIENDAS TUTELADAS