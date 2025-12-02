LLEGA LA TRAVESÍA QUE UBICA A LA PATAGONIA EN EL CENTRO DEL TREKKING MUNDIAL

En el corazón de la Patagonia chilena, el paisaje imponente de montañas, ríos y glaciares de Torres del Paine se prepara para recibir a los caminantes del Fjällräven Classic Chile, que arranca este 5 de diciembre de 2025. Mientras los vientos australes marcan el ritmo de las nubes sobre las montañas, esta versión patagónica del tradicional formato sueco ofrece una filosofía clara: caminar con propósito, aprender viajando ligero y respetar los paisajes que se atraviesan.

El Fjällräven Classic nació en el norte de Suecia hace más de 20 años con el objetivo de enseñar a las personas a caminar en la naturaleza con autonomía. Así lo recuerda Penny Schröder-Smith, gerente de comunicaciones de Fjällräven International, quien explica que la marca -fundada en 1960- siempre ha tenido una misión muy simple: aprender más sobre caminatas de varios días en un entorno inclusivo.

"No es una carrera. Es una invitación a disfrutar el trekking a un ritmo humano, con tiempo para conectar con el paisaje y entre las personas. Nos atrajo la Patagonia no solo por su belleza, sino por la sólida cultura de gestión que la rodea. Traer Fjällräven Classic a Chile nos permite celebrar este entorno, colaborar a largo plazo con socios locales y contribuir a un estilo responsable de turismo al aire libre", señala.

El Fjällräven chileno replica ese espíritu en formato local: un trekking autoguiado de varios días, donde cada participante lleva lo esencial (carpa, comida, cocina, equipo) y la organización provee seguridad, check points, educación previa y logística. "Magallanes es una región que se alinea estrechamente con los valores de Fjällräven: el respeto por la naturaleza y la convicción de que el tiempo al aire libre puede ser transformador" prosigue Schröder-Smith.

Aunque este es el segundo año del evento en Chile, su impacto turístico y cultural ya se siente tanto a nivel internacional como regional. "En los últimos años hemos visto un crecimiento muy fuerte de experiencias que buscan una conexión auténtica con la naturaleza en Torres del Paine. El viajero ya no viene solo a contemplar el paisaje: quiere vivirlo, caminarlo y sentirlo desde adentro", cuenta Victoria Solo de Zaldívar, gerente general, Hotel del Paine.

Tras cuatro días y 73 kilómetros de una transformadora caminata, el Fjällräven Classic Chile concluirá el 9 de diciembre en Hotel del Paine. "Sabemos que los participantes llegan después de un recorrido exigente, por lo que nuestro foco está en ofrecer descanso real, hospitalidad y una experiencia coherente con el espíritu del Classic. Tendremos habitaciones preparadas, duchas calientes, alimentación nutritiva y un equipo atento a las necesidades de quienes vienen de varios días en la montaña", dice Solo de Zaldívar.

Y agrega: "El final del recorrido en Hotel del Paine nos posiciona como el escenario natural del cierre del Classic, y eso genera una visibilidad enorme tanto nacional como internacional. Queríamos un lugar donde no solo culminara una caminata, sino donde quienes lo vivieran, sintieran que su viaje merecía un cierre que honrara la belleza del paisaje".

Una experiencia humana: más allá del trekking

El modelo de Fjällräven Classic Chile va más allá del esfuerzo físico. Los participantes no solo cargan su mochila y recorren senderos: durante días vivirán en comunidad, compartirán experiencias con caminantes de distintos lugares del mundo, y aprenderán buenas prácticas de montaña, cuidado ambiental y autonomía. La experiencia incluye formación previa, así como puntos de apoyo: controles, voluntarios locales, y asesoramiento.

"Los eventos Fjällräven Classic se han convertido en puntos de contacto globales, atrayendo a una comunidad internacional de senderistas, creadores y medios de comunicación especializados. Al organizar un Clásico en Chile, esperamos proyectar la atención mundial sobre los paisajes únicos de Torres del Paine, la maravillosa cultura de la zona, la vida silvestre y los esfuerzos de conservación", señala Penny Schröder-Smith, gerente de comunicaciones de Fjällräven International.

La presencia Fjällräven en Chile posiciona a la Patagonia y a Torres del Paine en el mapa mundial del trekking responsable, "y quienes forman parte de su comunidad comparten esos valores: respeto, curiosidad, conexión y conciencia ambiental. Esa coherencia es muy valiosa para nuestro destino. Para nosotros, como actores locales, es muy positivo.

Diversifica la oferta, amplía la temporada y atrae un tipo de visitante que valora el respeto por el entorno", asegura Victoria Solo de Zaldívar, gerente general, Hotel del Paine.

Para Fjällräven, llevar su Classic a Chile significa mucho más que replicar una ruta: implica abrir una ventana internacional hacia la Patagonia, mostrar sus paisajes, su cultura, su historia. Como dice Penny Schröder-Smith, el evento es "un escaparate global" que puede atraer a personas que quizás nunca se imaginaron haciendo trekking en la Patagonia, y despertar en ellas un interés por la naturaleza, la sostenibilidad y los viajes conscientes.

