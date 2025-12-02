COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DE PIANO DE FELIPE BROWNE

La Municipalidad de Punta Arenas informó que este martes 2 de diciembre comenzará el retiro de invitaciones para el concierto de piano del destacado músico nacional Felipe Browne, programado para el jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr. La actividad forma parte de la programación de fin de año de la Cartelera Cultural 2025 y cierra el Ciclo de Piano 2025, que busca acercar espectáculos de calidad a los vecinos de la comuna.

​



El retiro de invitaciones se realizará el martes en Unimarc sur, entre 15:00 y 17:00 horas, y en el Teatro Municipal, de 15:00 a 19:00 horas. El miércoles 3 de diciembre continuará la entrega exclusivamente en el Teatro, en el mismo horario vespertino.

​



"Hemos trabajado para tener una cartelera de piano con grandes exponentes, tanto chilenos como extranjeros, y ahora vamos a tener un cierre de ciclo, de la temporada 2025, con un genio del piano, que es Felipe Browne", subrayó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, quien además agregó que "la agenda de piano 2025 es comparable únicamente con la que tiene el Teatro Municipal de Santiago, y eso es fundamental valorarlo. Esto es un gran esfuerzo y esperamos, con más amigos que nos estén colaborando, tener también una gran agenda de piano 2026", recalcó.

​



Desde el área de Cultura del municipio informaron que Felipe Browne es un pianista chileno con formación en Chile, Israel, Inglaterra y Alemania, y que cuenta con una trayectoria reconocida a nivel internacional. Maribel Valle señaló que interpretará obras de Beethoven, Liszt y Chopin en un concierto de aproximadamente 75 minutos. "El 4 de diciembre vamos a tener la presentación del destacadísimo pianista Felipe Browne, con una amplia trayectoria internacional, pero que decidió ejercer en Chile sus interpretaciones, y es un pianista de lujo que vamos a tener", destacó la profesional.

​



Finalmente, el municipio recordó que esta presentación se suma a otras actividades culturales de diciembre, como el cierre de talleres artísticos y un concierto de tango, que también estarán abiertos al público de manera gratuita.

​

