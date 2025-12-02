Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

2 de diciembre de 2025

COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DE PIANO DE FELIPE BROWNE

​La comunidad podrá acceder gratuitamente a los tickets desde este martes en dos puntos habilitados.

CP 5
La Municipalidad de Punta Arenas informó que este martes 2 de diciembre comenzará el retiro de invitaciones para el concierto de piano del destacado músico nacional Felipe Browne, programado para el jueves 4 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Municipal José Bohr. La actividad forma parte de la programación de fin de año de la Cartelera Cultural 2025 y cierra el Ciclo de Piano 2025, que busca acercar espectáculos de calidad a los vecinos de la comuna.

El retiro de invitaciones se realizará el martes en Unimarc sur, entre 15:00 y 17:00 horas, y en el Teatro Municipal, de 15:00 a 19:00 horas. El miércoles 3 de diciembre continuará la entrega exclusivamente en el Teatro, en el mismo horario vespertino.

"Hemos trabajado para tener una cartelera de piano con grandes exponentes, tanto chilenos como extranjeros, y ahora vamos a tener un cierre de ciclo, de la temporada 2025, con un genio del piano, que es Felipe Browne", subrayó el alcalde de la comuna, Claudio Radonich, quien además agregó que "la agenda de piano 2025 es comparable únicamente con la que tiene el Teatro Municipal de Santiago, y eso es fundamental valorarlo. Esto es un gran esfuerzo y esperamos, con más amigos que nos estén colaborando, tener también una gran agenda de piano 2026", recalcó.

Desde el área de Cultura del municipio informaron que Felipe Browne es un pianista chileno con formación en Chile, Israel, Inglaterra y Alemania, y que cuenta con una trayectoria reconocida a nivel internacional. Maribel Valle señaló que interpretará obras de Beethoven, Liszt y Chopin en un concierto de aproximadamente 75 minutos. "El 4 de diciembre vamos a tener la presentación del destacadísimo pianista Felipe Browne, con una amplia trayectoria internacional, pero que decidió ejercer en Chile sus interpretaciones, y es un pianista de lujo que vamos a tener", destacó la profesional.

Finalmente, el municipio recordó que esta presentación se suma a otras actividades culturales de diciembre, como el cierre de talleres artísticos y un concierto de tango, que también estarán abiertos al público de manera gratuita.


LUNA 4

GASPAR LUNA Y LAVANDINI CONQUISTAN EL ROCKÓDROMO 2025 CON UNA PUESTA EN ESCENA DE ALTO IMPACTO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVIU PUBLICÓ EN DIARIO OFICIAL EXPROPIACIÓN DE TERRENOS DEL EX CLUB HÍPICO

Leer Más

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

​Este lunes 1 de diciembre se publicó en el Diario Oficial y un diario regional, la notificación de expropiación por causa de utilidad pública del terreno del ex Club Hípico, ubicado en Avenida Bulnes de la comuna de Punta Arenas, para construir un parque habitable.

exclubhipico
nuestrospodcast
PUNTA ARENAS EN LÍNEA (1)

MUNICIPIO LANZA "PUNTA ARENAS EN LÍNEA" PARA AGILIZAR SOLICITUDES CIUDADANAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
CP 5

COMIENZA RETIRO DE INVITACIONES PARA CONCIERTO DE PIANO DE FELIPE BROWNE

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
desempleomag

DESOCUPACIÓN REGISTRÓ UNA SIGNIFICATIVA ALZA EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
asmar

ASMAR MAGALLANES MUESTRA SUS CAPACIDADES Y VISIÓN EN FERIA DEDICADA AL HIDRÓGENO VERDE