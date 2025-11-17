Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

17 de noviembre de 2025

MUNICIPIO CONCLUYE RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL TRAS INTENSO DESPLIEGUE LOGÍSTICO

​Funcionarios trabajaron hasta la madrugada del domingo desmontando urnas y casetas, y este lunes finalizaron el acopio desde los 33 locales de votación.

RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL (3)

La Municipalidad de Punta Arenas dio por finalizado este lunes el retiro total del material electoral utilizado en los 33 locales de votación habilitados para el proceso del pasado domingo, en una operación que se extendió sin interrupciones desde el término del escrutinio. Cerca de la 1:10 de la madrugada se completó el desmontaje de urnas y cortinas, mientras que a partir de las 8:00 horas de esta mañana los equipos municipales retomaron el retiro de las estructuras metálicas de las cámaras secretas y su acopio en bodega.

En total, el despliegue municipal contempló la instalación y posterior retiro de 642 casetas, sus respectivas urnas y señalética en cada establecimiento, incluido el recinto penitenciario y la Universidad de Magallanes. El proceso se realizó en plazos extraordinariamente acotados debido al ajuste de los tiempos de entrega de establecimientos educacionales para su habilitación.

El alcalde Claudio Radonich agradeció el esfuerzo del personal municipal y destacó la magnitud del trabajo ejecutado. "Instalamos 33 locales con 642 casetas, urnas y señalética en muy pocas horas entre viernes y sábado. Anoche, después del escrutinio, comenzó inmediatamente el retiro, y hoy estamos terminando en el último establecimiento, la Escuela Portugal. Este es el trabajo que no se ve tras una elección, y se repetirá nuevamente en una semana para la segunda vuelta. Es un esfuerzo enorme de nuestros funcionarios, que además son los mismos que atienden emergencias climáticas y operativas en la ciudad".

El jefe comunal reiteró la necesidad de considerar tiempos adecuados para este tipo de despliegues. "Esperamos que el Ministerio de Educación y la organización de la segunda vuelta tomen en cuenta que las municipalidades no pueden volver a enfrentar estos montajes en pocas horas. Las elecciones salieron bien en todo Chile, pero fue a costa del personal municipal".

La directora de Gestión del Riesgo de Desastres, Sonia Vargas, explicó la dinámica de desmontaje y acopio desde los distintos locales. "Este trabajo comenzó el viernes después de la hora y gracias al compromiso de los equipos fuimos una de las pocas ciudades sin observaciones en la implementación de los locales. Anoche desmontamos urnas y cortinas, y hoy retiramos las estructuras metálicas. Terminamos cerca de la una de la madrugada el primer tramo y retomamos a las ocho de la mañana para entregar todos los establecimientos en el transcurso de la tarde".

Vargas agregó que, debido a la disponibilidad de recintos, en algunos casos fue necesario trasladar el material dos veces. "Solo dos establecimientos nos permitieron dejar temporalmente las estructuras. En los demás tuvimos que retirar todo el material y almacenarlo, para luego volver a armarlo durante la semana de cara a la segunda vuelta. Es un trabajo que requiere precisión y mucha coordinación".

La Municipalidad señaló que el operativo para reorganizar y preparar nuevamente la infraestructura eleccionaria comenzará en los próximos días y que, pese a la alta exigencia operativa, todos los establecimientos están siendo devueltos en óptimas condiciones dentro del plazo establecido.


labocarpuq

DETIENEN A HOMBRE POR DESACATO E INCENDIO DE VEHÍCULO EN MEDIO DE CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

AUTORIDADES REGIONALES ENTREGAN BALANCE ELECTORAL TRAS LA JORNADA DEL 16 DE NOVIEMBRE

Leer Más

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

​Magallanes reportó una elección segura, ordenada y con funcionamiento ejemplar de los servicios públicos.

Balance elecciones 1
nuestrospodcast
RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL (3)

MUNICIPIO CONCLUYE RETIRO DE MATERIAL ELECTORAL TRAS INTENSO DESPLIEGUE LOGÍSTICO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
WhatsApp Image 2025-11-17 at 17

SELECCIÓN DE FUTSAL FEMENINO SE HIZO PRESENTE EN EL PROGRAMA POLAR EN EL DEPORTE

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Servel-1-740x430

MAGALLANES REGISTRÓ ALTA PROPORCIÓN DE VOTOS NULOS Y BLANCOS EN ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2025

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
WhatsApp Image 2025-11-16 at 08

“PARA ELECCIONES HAY UNA CALMA, PERO EL DÍA LUNES REGRESA EL VIENTO”: DOMINGO ESTABLE, INFORMA NICOLAS BUTOROVIC EN POLAR COMUNICACIONES