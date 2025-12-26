CANADÁ PLANEA REGRESAR A LA ANTÁRTICA ESTE 2026 A BORDO DEL ROMPEHIELOS “ALMIRANTE VIEL” DE LA ARMADA DE CHILE

La Marina Real Canadiense está preparando un nuevo capítulo en su exploración polar, con planes para regresar a la Antártica en una misión que promete fortalecer la colaboración internacional y el avance de la investigación científica. El vicealmirante Angus Topshee, comandante de la MRC, compartió con Murray Brewster de CBC las razones que impulsan esta segunda expedición antártica, apenas un año después del histórico viaje del HMCS “Margaret Brooke” más allá del Círculo Polar Antártico. Si todo avanza según lo previsto, un equipo de las Fuerzas canadienses y científicos del país se embarcarán a principios de 2026 en el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, consolidando una alianza estratégica con la Armada de Chile.

Esta iniciativa, que aún se encuentra en fase de conversaciones preliminares, busca no solo ampliar el conocimiento sobre el continente helado, sino también reforzar la presencia canadiense en una región de creciente interés geopolítico y científico. El vicealmirante Topshee destacó la importancia de estas misiones para entender mejor los cambios climáticos y asegurar la seguridad polar, un tema que ha ganado relevancia en los últimos años. El Rompehielos Chileno, será el anfitrión de esta expedición de dos semanas, marcada por un enfoque en la recolección de datos que enriquecerán la investigación global.

El precedente de esta nueva aventura lo marcó el HMCS “Margaret Brooke”, un patrullero de altura de la clase Harry DeWolf que en marzo de 2025 se convirtió en el primer barco de la MRC en navegar el Paso de Drake y cruzar el paralelo 60 sur, alcanzando un récord histórico para la flota canadiense. Las imágenes compartidas por la Embajada de Canadá en Chile en redes sociales muestran al buque navegando por los canales australes de Chile con tripulaciones canadienses y chilenas trabajando codo a codo. Este viaje, que incluyó una circunnavegación completa de Sudamérica, dejó una huella imborrable y sentó las bases para una cooperación más estrecha entre ambos países.

A bordo del “Margaret Brooke”, científicos canadienses realizaron estudios pioneros, cuyos resultados preliminares están siendo analizados para su publicación en revistas científicas. La colaboración con la Armada chilena, que cuenta con una larga tradición en operaciones antárticas, fue clave durante esa misión y se perfila como el eje de la próxima expedición.

Esta nueva misión podría sentar un precedente para futuras colaboraciones, no solo entre Ottawa y Punta Arenas, sino también con otros actores interesados en la gobernanza antártica.

Fuente: defensa.com



​



​

