Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
fahion show
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de diciembre de 2025

CANADÁ PLANEA REGRESAR A LA ANTÁRTICA ESTE 2026 A BORDO DEL ROMPEHIELOS “ALMIRANTE VIEL” DE LA ARMADA DE CHILE

​Esta iniciativa, que aún se encuentra en fase de conversaciones preliminares, busca no solo ampliar el conocimiento sobre el continente helado, sino también reforzar la presencia canadiense en una región de creciente interés geopolítico y científico.

canadachilerompehielo

La Marina Real Canadiense está preparando un nuevo capítulo en su exploración polar, con planes para regresar a la Antártica en una misión que promete fortalecer la colaboración internacional y el avance de la investigación científica. El vicealmirante Angus Topshee, comandante de la MRC, compartió con Murray Brewster de CBC las razones que impulsan esta segunda expedición antártica, apenas un año después del histórico viaje del HMCS “Margaret Brooke” más allá del Círculo Polar Antártico. Si todo avanza según lo previsto, un equipo de las Fuerzas canadienses y científicos del país se embarcarán a principios de 2026 en el Rompehielos AGB-46 “Almirante Viel”, consolidando una alianza estratégica con la Armada de Chile.

Esta iniciativa, que aún se encuentra en fase de conversaciones preliminares, busca no solo ampliar el conocimiento sobre el continente helado, sino también reforzar la presencia canadiense en una región de creciente interés geopolítico y científico. El vicealmirante Topshee destacó la importancia de estas misiones para entender mejor los cambios climáticos y asegurar la seguridad polar, un tema que ha ganado relevancia en los últimos años. El Rompehielos Chileno, será el anfitrión de esta expedición de dos semanas, marcada por un enfoque en la recolección de datos que enriquecerán la investigación global.

El precedente de esta nueva aventura lo marcó el HMCS “Margaret Brooke”, un patrullero de altura de la clase Harry DeWolf que en marzo de 2025 se convirtió en el primer barco de la MRC en navegar el Paso de Drake y cruzar el paralelo 60 sur, alcanzando un récord histórico para la flota canadiense. Las imágenes compartidas por la Embajada de Canadá en Chile en redes sociales muestran al buque navegando por los canales australes de Chile con tripulaciones canadienses y chilenas trabajando codo a codo. Este viaje, que incluyó una circunnavegación completa de Sudamérica, dejó una huella imborrable y sentó las bases para una cooperación más estrecha entre ambos países.

A bordo del “Margaret Brooke”, científicos canadienses realizaron estudios pioneros, cuyos resultados preliminares están siendo analizados para su publicación en revistas científicas. La colaboración con la Armada chilena, que cuenta con una larga tradición en operaciones antárticas, fue clave durante esa misión y se perfila como el eje de la próxima expedición.

Esta nueva misión podría sentar un precedente para futuras colaboraciones, no solo entre Ottawa y Punta Arenas, sino también con otros actores interesados en la gobernanza antártica.

Fuente: defensa.com



comiteh2v

COMITÉ ESTRATÉGICO DE HIDRÓGENO VERDE REVISA LOS AVANCES DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE H2V

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DETIENEN INGRESO DE COCAÍNA A MAGALLANES TRAS OPERATIVO POLICIAL EN PUNTA ARENAS: 6 KILOS DE DROGA AVALUADOS EN $120 MILLONES

Leer Más

​El cargamento, equivalente a más de $120 millones, era trasladado por un ciudadano colombiano en situación migratoria irregular.

​El cargamento, equivalente a más de $120 millones, era trasladado por un ciudadano colombiano en situación migratoria irregular.

drogaspuqcoca
nuestrospodcast
Vialidad-MOP

RESCATANDO EL VALOR ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL EX AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat tambien luce el emblema del programa Embajadores Antárticso

"EMBAJADORES ANTÁRTICOS": PROGRAMA EDUCATIVO PARA ANTARTIZAR CHILE

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Feria Navidad MJH 1

EXITOSA FERIA NAVIDEÑA DESTACÓ EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
seremitrabajotimaukel

SEREMI DEL TRABAJO LLEGÓ HASTA LA COMUNA DE TIMAUKEL PARA DIFUNDIR BENEFICIOS LABORALES Y PREVISIONALES

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS