CERCA DE 19 MIL ESCOLARES HAN SIDO ACOMPAÑADOS POR EL PACE USERENA EN UNA DÉCADA

​El Seminario PACE 10 años USerena: “Una década de historias, aprendizajes y comunidad”, fue la instancia conmemorativa que tuvo como objetivo valorar los aprendizajes alcanzados durante la implementación del Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior en la Universidad de La Serena, así como proyectar los desafíos futuros. El seminario contó con la participación de autoridades universitarias y regionales, representantes del Ministerio de Educación, equipos PACE, comunidades educativas, estudiantes, tituladas y titulados, además de diversas unidades colaboradoras de la institución. La jornada incluyó palabras de autoridades, intervenciones artísticas, relatos de experiencias, charlas y talleres reflexivos, generando un espacio de encuentro interinstitucional y diálogo en torno a la equidad, la permanencia y las trayectorias postsecundarias. La directora de Docencia de la ULS, María Cecilia Ramos, subrayó que “hace 10 años la Universidad asumió el desafío de implementar el programa PACE como un compromiso ético con la equidad. Hoy, podemos decir con mucho orgullo que llevamos una década brindando acompañamiento integral y oportunidades reales a jóvenes con talento, que han ingresado a la universidad con trayectorias educativas muy diversas. A partir de la experiencia podemos reconocer que el éxito académico no es solo mérito individual, sino que es el resultado de un sistema que apoya el derecho a acceder, permanecer y lograr una formación profesional del más alto nivel”. Martina Manzano, quien este año 2025 egresó del Liceo Samuel Román Rojas, ha sido acompañada por el PACE desde tercero medio. Según relató “ha sido una oportunidad súper importante, ellos me ayudaron el año pasado cuando todavía no estaba muy decidida en lo que quería estudiar, me orientaron a investigar sobre mi habilidad y fortaleza y poder decidirme por una carrera. Y ahora en cuarto año medio nos están entregando información que antes no teníamos: el conocimiento”. En esta década, 18.915 estudiantes de enseñanza media fueron acompañados por PACE USerena, pertenecientes a 14 comunidades educativas de nueve comunas de la Región de Coquimbo. Asimismo 1.372 estudiantes de educación superior fueron acompañados por PACE USerena en 10 años, y hay 177 titulados y tituladas PACE Habilitado. “En esta ceremonia relevamos una década de trabajo orientado a reducir la desigualdad en el acceso a la educación superior y reflexionamos sobre los desafíos actuales y futuros del programa, como el fortalecimiento de las trayectorias postsecundarias, la permanencia estudiantil y la consolidación del trabajo colaborativo entre los liceos y la universidad”, resaltó Claudia Toledo, coordinadora de la Oficina de Acompañamiento y Monitoreo Estudiantil (OAME). En el marco de esta conmemoración, se llevó a cabo una ceremonia de premiación, en la que se reconoció a diversas instituciones educativas adscritas al PACE USerena, así como a coordinadores y equipos que han sido parte fundamental del programa a lo largo de estos diez años. Este reconocimiento puso en valor el compromiso sostenido de las comunidades educativas y de las unidades colaboradoras de la Universidad de La Serena, destacando su aporte al acceso, permanencia y titulación de estudiantes provenientes de contextos diversos.