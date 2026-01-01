Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO250x250-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

1 de enero de 2026

CERCA DE 19 MIL ESCOLARES HAN SIDO ACOMPAÑADOS POR EL PACE USERENA EN UNA DÉCADA

El Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior (PACE) de la Universidad de La Serena cumplió diez años. ​

10-anos-pace-3

El Seminario PACE 10 años USerena: “Una década de historias, aprendizajes y comunidad”, fue la instancia conmemorativa que tuvo como objetivo valorar los aprendizajes alcanzados durante la implementación del Programa de Acompañamiento y Acceso a la Educación Superior en la Universidad de La Serena, así como proyectar los desafíos futuros.

 

El seminario contó con la participación de autoridades universitarias y regionales, representantes del Ministerio de Educación, equipos PACE, comunidades educativas, estudiantes, tituladas y titulados, además de diversas unidades colaboradoras de la institución. La jornada incluyó palabras de autoridades, intervenciones artísticas, relatos de experiencias, charlas y talleres reflexivos, generando un espacio de encuentro interinstitucional y diálogo en torno a la equidad, la permanencia y las trayectorias postsecundarias.

 

La directora de Docencia de la ULS, María Cecilia Ramos, subrayó que “hace 10 años la Universidad asumió el desafío de implementar el programa PACE como un compromiso ético con la equidad. Hoy, podemos decir con mucho orgullo que llevamos una década brindando acompañamiento integral y oportunidades reales a jóvenes con talento, que han ingresado a la universidad con trayectorias educativas muy diversas. A partir de la experiencia podemos reconocer que el éxito académico no es solo mérito individual, sino que es el resultado de un sistema que apoya el derecho a acceder, permanecer y lograr una formación profesional del más alto nivel”.

 

Martina Manzano, quien este año 2025 egresó del Liceo Samuel Román Rojas, ha sido acompañada por el PACE desde tercero medio. Según relató “ha sido una oportunidad súper importante, ellos me ayudaron el año pasado cuando todavía no estaba muy decidida en lo que quería estudiar, me orientaron a investigar sobre mi habilidad y fortaleza y poder decidirme por una carrera. Y ahora en cuarto año medio nos están entregando información que antes no teníamos: el conocimiento”. 

 

En esta década, 18.915 estudiantes de enseñanza media fueron acompañados por PACE USerena, pertenecientes a 14 comunidades educativas de nueve comunas de la Región de Coquimbo. Asimismo 1.372 estudiantes de educación superior fueron acompañados por PACE USerena en 10 años, y hay 177 titulados y tituladas PACE Habilitado.

 

“En esta ceremonia relevamos una década de trabajo orientado a reducir la desigualdad en el acceso a la educación superior y reflexionamos sobre los desafíos actuales y futuros del programa, como el fortalecimiento de las trayectorias postsecundarias, la permanencia estudiantil y la consolidación del trabajo colaborativo entre los liceos y la universidad”, resaltó Claudia Toledo, coordinadora de la Oficina de Acompañamiento y Monitoreo Estudiantil (OAME). 

 

En el marco de esta conmemoración, se llevó a cabo una ceremonia de premiación, en la que se reconoció a diversas instituciones educativas adscritas al PACE USerena, así como a coordinadores y equipos que han sido parte fundamental del programa a lo largo de estos diez años. Este reconocimiento puso en valor el compromiso sostenido de las comunidades educativas y de las unidades colaboradoras de la Universidad de La Serena, destacando su aporte al acceso, permanencia y titulación de estudiantes provenientes de contextos diversos.


Imagen de WhatsApp 2025-07-31 a las 15

VIOLENCIA ESCOLAR Y FALTA DE TOLERANCIA: EL TEMA CENTRAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

¡BIENVENIDO 2026! FELIZ AÑO NUEVO LES DESEA POLAR COMUNICACIONES

Leer Más

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

polar2k26
nuestrospodcast
foto 2

EJÉRCITOS DE CHILE Y ARGENTINA AVANZAN EN LA PLANIFICACIÓN DE LA EXPEDICIÓN BINACIONAL “ACONCAGUA 2026”

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
ALTAS CUMBRES-336x336-1
10-anos-pace-3

CERCA DE 19 MIL ESCOLARES HAN SIDO ACOMPAÑADOS POR EL PACE USERENA EN UNA DÉCADA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO250x250-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
saludeventospuq

AUTORIDAD SANITARIA FISCALIZÓ LOCALES QUE ALBERGARÁN FIESTAS DE FIN DE AÑO EN PUNTA ARENAS

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
munipuq

MUNICIPIO INFORMA HORARIOS Y REFUERZOS PARA AÑO NUEVO EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250