Punta Arenas,
1 de enero de 2026

ENERGÍA Y FUTURO PARA MAGALLANES

Columna de opinión. ​

Marcos Cárdenas

Electricidad Industrial

Coordinador de Carrera Área de Electricidad, Marcos Cárdenas Herrera

Con los nuevos desafíos energéticos impactando nuestra forma de vida y con tecnologías innovadoras que transforman nuestro día a día, INACAP Punta Arenas se ha propuesto preparar con excelencia a técnicos profesionales capaces de enfrentar las necesidades que la región ya está viviendo.

Desde el manejo de fuentes de energías renovables, pasando por complejos sistemas de generación eléctrica, hasta la integración de sistemas de automatización industrial, los egresados de INACAP cumplen un rol activo en la industria. Su formación les permite participar en el desarrollo y ejecución de proyectos eléctricos, en la creación y mantenimiento de máquinas, y en la programación de controladores para operaciones industriales que requieren gran precisión.

Los estudiantes de INACAP estudian intensamente en el aula para comprender las propiedades y comportamientos físicos de la electricidad. Ese conocimiento lo trasladan a laboratorios estandarizados a nivel nacional, con equipos e insumos actualizados constantemente. Allí aplican habilidades que van mucho más allá de conectar circuitos o mantener equipos: se forman como especialistas capaces de resolver problemas en sistemas complejos de generación y consumo eléctrico, siempre con foco en la eficiencia energética, la innovación tecnológica y la seguridad de las instalaciones y de las personas.

Durante la carrera, los alumnos tienen múltiples instancias de vinculación directa con el sector productivo. Gracias a empresas colaboradoras, realizan prácticas evaluadas por docentes en industrias y empresas locales, lo que les entrega experiencia real y la posibilidad de generar lazos laborales que fortalecen su futuro profesional.

Al egresar, además de ser reconocidos por la institución como nuevos profesionales de Chile, los titulados obtienen la Licencia Clase B otorgada por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Esta certificación acredita que están capacitados para trabajar en instalaciones de hasta 1000 volts de tensión y 500 kW de potencia eléctrica, consolidando su perfil como técnicos altamente preparados.

Magallanes se proyecta como un punto mundial en la producción de hidrógeno verde, un combustible limpio que se obtiene a partir de energías renovables como el viento. Este desarrollo requiere infraestructura eléctrica robusta, sistemas de automatización confiables y profesionales capaces de garantizar la seguridad y eficiencia de cada etapa del proceso, por lo cual los Técnicos en Electricidad Industrial jugarán un papel crucial en el levantamiento y operación de estos futuros proyectos.

La carrera no solo entrega competencias técnicas, sino también una visión de futuro. Los estudiantes aprenden a trabajar con energías limpias, a aplicar normativas internacionales y a diseñar soluciones que respondan a las necesidades locales. En Magallanes, esto significa contribuir directamente a la transición energética y al desarrollo de una economía más sustentable.

El camino de la electricidad es un camino de conocimiento maravilloso que se encuentra en constante evolución. Formarse como Técnico en Electricidad Industrial es apostar por un futuro con propósito: ser parte de quienes no solo buscan un empleo, sino de quienes construyen progreso. Magallanes mira hacia nuevas formas de energía, y los profesionales que se preparan para este desafío deben tener la conciencia de que su trabajo es, en esencia, trabajar para el futuro de la región y del país.

“Atrévete a elegir tu futuro, aprendizaje para toda la vida.”


Desde Polar Comunicaciones queremos tomarnos un momento para enviarles nuestros mejores deseos para este Año Nuevo 2026.

