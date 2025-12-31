Punta Arenas,
31 de diciembre de 2025

SE LANZÓ LA ANTOLOGÍA "CORAZÓN BARCO", POESÍA REGIONAL NACIDA DESDE LA PATAGONIA

​La antología Corazón Barco forma parte de un proceso de creación y mediación cultural desarrollado durante los últimos meses en la región y fue financiada por el Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2025.

poesiapatagonia

La "Antología Poética Corazón Barco" fue lanzada el pasado lunes 29 de diciembre en Punta Arenas. La publicación reúne textos de autoras y autores de la Patagonia, resultado de un proceso de trabajo que incluyó talleres artísticos desarrollados en localidades del sur austral, Punta Arenas, Puerto Williams, Puerto Natales, Cerro Sombrero y Porvenir.

El proyecto implicó un recorrido por comunas de la región de Magallanes, incorporando espacios de lectura, creación y conversación en torno a la poesía y al territorio. En este trayecto se integraron voces provenientes de ciudades y localidades aisladas, conformando un panorama diverso de la creación literaria regional.

La antología reúne poetas con trayectorias distintas, integrando nuevas autorías y escrituras emergentes. El propósito del libro es visibilizar la producción poética de la Patagonia y fortalecer la circulación de publicaciones en el territorio.

El proceso creativo estuvo acompañado por tres líneas formativas principales:

Escritura poética, a cargo de la profesora y escritora Roxana Palma

Poesía visual, facilitada por la artista visual y profesora Natalia Sánchez

Expresión oral, impartido por el actor y director teatral Andrés Guzmán

Estas instancias permitieron que las y los participantes desarrollaran obras que finalmente fueron recopiladas en la presente antología.

Estas instancias permitieron que las y los participantes desarrollaran obras que finalmente fueron recopiladas en la presente antología.

El lanzamiento se realizó en el Espacio Comunitario La Idea y contó con lectura de poemas, conversación en torno al proceso y la presentación de Rocío Escobar. Durante la actividad se efectuó la distribución gratuita de ejemplares a las y los asistentes.

La antología Corazón Barco forma parte de un proceso de creación y mediación cultural desarrollado durante los últimos meses en la región y fue financiada por el Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2025.


rosabustamante

POETAS DEL MUNDO DISTINGUE A JUANITA SÁNCHEZ OYARZO CON EL PREMIO "ROSA BUSTAMANTE"

poesiapatagonia

