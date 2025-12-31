SE LANZÓ LA ANTOLOGÍA "CORAZÓN BARCO", POESÍA REGIONAL NACIDA DESDE LA PATAGONIA

La "Antología Poética Corazón Barco" fue lanzada el pasado lunes 29 de diciembre en Punta Arenas. La publicación reúne textos de autoras y autores de la Patagonia, resultado de un proceso de trabajo que incluyó talleres artísticos desarrollados en localidades del sur austral, Punta Arenas, Puerto Williams, Puerto Natales, Cerro Sombrero y Porvenir.

El proyecto implicó un recorrido por comunas de la región de Magallanes, incorporando espacios de lectura, creación y conversación en torno a la poesía y al territorio. En este trayecto se integraron voces provenientes de ciudades y localidades aisladas, conformando un panorama diverso de la creación literaria regional.

La antología reúne poetas con trayectorias distintas, integrando nuevas autorías y escrituras emergentes. El propósito del libro es visibilizar la producción poética de la Patagonia y fortalecer la circulación de publicaciones en el territorio.

El proceso creativo estuvo acompañado por tres líneas formativas principales:

Escritura poética, a cargo de la profesora y escritora Roxana Palma

Poesía visual, facilitada por la artista visual y profesora Natalia Sánchez

Expresión oral, impartido por el actor y director teatral Andrés Guzmán

Estas instancias permitieron que las y los participantes desarrollaran obras que finalmente fueron recopiladas en la presente antología.

El lanzamiento se realizó en el Espacio Comunitario La Idea y contó con lectura de poemas, conversación en torno al proceso y la presentación de Rocío Escobar. Durante la actividad se efectuó la distribución gratuita de ejemplares a las y los asistentes.

La antología Corazón Barco forma parte de un proceso de creación y mediación cultural desarrollado durante los últimos meses en la región y fue financiada por el Fondo del Libro y la Lectura, convocatoria 2025.

