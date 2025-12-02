Punta Arenas,
2 de diciembre de 2025

LA MÁGICA ISLA EN MEDIO DE LA PATAGONIA QUE ESTÁ REPLETA DE PINGÜINOS Y DELFINES

​Conoce esta mágica isla en la Patagonia chilena, donde podrás observar a miles pingüinos, delfines y disfrutar de paisajes patagónicos en un recorrido inolvidable.

islamagdalena

La​ temporada de pingüinos en Chile es un espectáculo de la naturaleza que no te puedes perder durante tu visita a nuestro país. En la Patagonia tenemos un verdadero santuario de la naturaleza, dónde podrás observar e incluso caminar entre miles de estas aves en su hábitat natural. 

Hablamos de la Isla Magdalena. Hasta este rincón del país llegan más de 60.000 pingüinos de Magallanes que viajan desde el Atlántico para anidar, incubar y alimentar a sus crías. 

La Isla Magdalena, junto a Isla Marta, forma parte del Monumento Natural Los Pingüinos, un espacio protegido que resguarda a esta especie. 

¿Cuándo es la temporada de pingüinos en Isla Magdalena? 

La temporada de pingüinos en Isla Magdalena se extiende desde noviembre a marzo, coincidiendo con el periodo reproductivo de la especie. 

Si visitas este santuario natural durante diciembre o enero, disfrutarás del recorrido en su máximo esplendor: estas aves estarán activamente anidando y cuidando a sus crías.

¿Cómo llegar a Isla Magdalena? 

La Isla Magdalena se encuentra a 35 kilómetros de la ciudad de Punta Arenas, en el corazón del Estrecho de Magallanes. El acceso es únicamente por mar, a través de embarcaciones como lanchas, barcos y catamaranes. 

Para garantizar una experiencia segura, elige siempre servicios turísticos registrados en el Servicio Nacional de Turismo. Los viajes salen desde el Muelle Tres PuentesBahía Ladero o Puerto Arturo Prat.

  • Duración del viaje: entre 1 hora 30 minutos y 2 horas, dependiendo del viento, clima y estado del mar. 
  • Condiciones climáticas: la Patagonia es impredecible; entre primavera y verano las temperaturas oscilan entre 5°C y 15°C, con viento constante. Se recomienda ropa térmica, cortaviento, impermeable y bloqueador solar.
  • Tiempo en la isla: aproximadamente 1 hora para recorrer los senderos y observar la colonia en su hábitat natural.

¿Qué se puede observar en Isla Magdalena? 

En tu visita a Isla Magdalena descubrirás la autenticidad de la Patagonia chilena. El pingüino de Magallanes es el gran protagonista: miles de ejemplares caminan entre los senderos y conviven en comunidad. Tu recorrido por la isla culminará en el Faro Magdalena, un monumento histórico construido en 1902. 

Durante la navegación hacia y desde la isla, también podrás observar delfines australes, lobos marinos y diversas aves como albatrospetreles cormoranes imperiales.  

Precauciones para recorrer Isla Magdalena

Para proteger la fauna y garantizar una experiencia segura y respetuosa, se deben seguir estas normas:

  • Transitar solo por los senderos habilitados
  • Mantente alejado de las cuevas y nidos de los pingüinos.
  • Evita hacer ruidos fuertes o interrumpir el paso de los animales.
  • Asegúrate de no exceder la hora permitida en la zona.

Fuente: www.chile.travel



trekkingpaine

LLEGA LA TRAVESÍA QUE UBICA A LA PATAGONIA EN EL CENTRO DEL TREKKING MUNDIAL

gascoeduca