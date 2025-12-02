PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA CONMEMORA 132 AÑOS DE HISTORIA Y RECONOCE A ZULEMA OJEDA MOYA COMO HIJA ILUSTRE 2025

En una ceremonia cargada de emoción, tradición y sentido comunitario, la Delegación Presidencial Provincial de Última Esperanza celebró este martes el Día de la Provincia —correspondiente al 16 de noviembre—, conmemorando los 132 años del inicio del poblamiento pionero en Puerto Consuelo (1893), hito que dio origen al desarrollo territorial y consolidación de la soberanía chilena en la Patagonia austral.

La actividad incluyó un recorrido por los momentos más relevantes de la historia local, destacando los asentamientos de Puerto Consuelo y Puerto Prat como bases fundacionales de la comunidad natalina. Asimismo, se recordaron antecedentes históricos desde la expedición de Juan de Ladrillero (1557), quien habría otorgado el nombre “Última Esperanza” al fiordo que hoy identifica a la provincia.

Como parte del programa, el profesor Francisco Busolich González, representante del Centro de Estudios de Última Esperanza y destacado investigador local, presentó una reseña histórica que permitió contextualizar el valor patrimonial del territorio y la evolución de su identidad.

“Hoy se realizó la ceremonia donde también se entregó un reconocimiento a una hija ilustre de la provincia, doña Zulema Ojeda, quien ha aportado durante muchos años, no solamente en el ámbito de las personas mayores, sino también en lo artístico y en lo cultural. La actividad fue muy bonita, con un completo recorrido por la historia de la provincia: desde cómo se fundó, cómo llegaron los primeros colonos, hasta lo que somos hoy. La verdad, una ceremonia muy significativa y muy emotiva”, señaló el profesor Busolich.

Reconocimiento a Zulema Ojeda Moya: Hija Ilustre de la Provincia 2025





El momento central de la ceremonia estuvo marcado por el reconocimiento a la destacada dirigenta social Zulema Ojeda Moya, quien recibió la distinción de Hija Ilustre de la Provincia de Última Esperanza 2025, mediante Resolución Exenta N°409, firmada por el delegado presidencial provincial, Guillermo Ruiz Santana.

Nacida en Puerto Natales en 1934, Zulema Ojeda ha dedicado su vida al servicio comunitario, especialmente en favor de las personas mayores. Fue parte de la creación de la Agrupación Femenina Bomberil “Antonia Godoy de Morano” (1966), una de las primeras en Chile; y posteriormente impulsó la conformación de la Unión Comunal del Adulto Mayor de Puerto Natales (UCAM), hoy conformada por más de 600 socias, socios y 30 agrupaciones.

Zulema agradeció con emoción la distinción recibida, “Es una labor que he realizado con mucho cariño y que ojalá muchos puedan imitar, porque para servir hay que ser tolerante y comprensivo, sobretodo. Espero que esto siga creciendo y brillando aún más, que surjan mejores dirigentes y mejores personas, para que nuestra comunidad continúe siendo un lugar querido y respetado, como siempre lo ha sido”.

El delegado Guillermo Ruiz Santana destacó el significado histórico de la jornada, “Esta era una conmemoración que teníamos pendiente. Si bien la fecha oficial es el 16 de noviembre, ese día se realizaron las elecciones y luego enfrentamos la emergencia ocurrida en el Parque Nacional Torres del Paine, por lo que debimos postergarla. Sin embargo, no podíamos dejar pasar esta instancia en que recordamos los 132 años del inicio del proceso de poblamiento en Última Esperanza, a partir de la llegada de la goleta Capitán Errázuriz. Ese momento marcó el punto de partida de todo lo que vino después; la construcción de nuestra provincia de la mano de hombres y mujeres, chilotes, chilenos y extranjeros, de los antiguos matrimonios pioneros, todos quienes aportaron con su esfuerzo para llegar a lo que somos hoy”.

Luego añadió que, “Además, fue la ocasión propicia para entregar el Reconocimiento de la Provincia 2025, que este año recayó en una querida vecina natalina, ampliamente conocida por su compromiso con la promoción de los derechos de las personas mayores, la participación comunitaria, fundadora de la UCAM y una de las últimas socias fundadoras de la Agrupación Femenina Bomberil “Antonia Godoy de Morano”. Una mujer que también ha dedicado parte de su vida al arte, al teatro y a la literatura. Era justo destacar su trayectoria y su aporte, porque lo que hoy somos como provincia y como territorio se debe, en gran medida, al trabajo de personas como ella”.

En tanto, el alcalde protocolar de Torres del Paine, Edmundo Bilbao, destacó que Zulema Ojeda “representa la esencia de nuestra provincia, por su esfuerzo, compromiso y profundo sentido humano”.

Por su parte, la alcaldesa protocolar de Puerto Natales, Luz Fabiola Levicoy, relevó “el gran valor social de este reconocimiento, reflejo de una vida dedicada al servicio y al bienestar de las personas mayores”.

La ceremonia contó con la presentación musical de estudiantes del Liceo Bicentenario María Mazzarello, dirigidos por el profesor Eric Medina, quienes interpretaron “Desde mi Región”, aportando emoción y orgullo cultural a la jornada.

Finalmente, el delegado Guillermo Ruiz Santana entregó un mensaje final orientado a fortalecer la identidad territorial, valorar la memoria histórica y reconocer a quienes, con esfuerzo y visión, han construido el desarrollo de Última Esperanza.