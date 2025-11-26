TRADICIÓN Y SENTIDO DE PERTENENCIA: ESCUELA 18 DE SEPTIEMBRE FESTEJA 67 AÑOS DE VIDA EDUCATIVA EN PUNTA ARENAS

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora de la Escuela 18 de Septiembre, Patricia Barrios Saint-Germain, entregó detalles sobre la reciente celebración del 67° aniversario del emblemático establecimiento magallánico.

La directora destacó que la conmemoración se realizó con una tradicional ceremonia que reunió a estudiantes, docentes, apoderados y autoridades locales, donde se recordó el legado de una institución fundada en el corazón del histórico barrio que lleva su mismo nombre. Durante el acto, se subrayó la importancia de las generaciones de maestros y familias que han dado vida a esta comunidad educativa, reafirmando el valor de la educación pública como pilar de desarrollo y cohesión social.

Uno de los momentos más significativos fue la alegoría leída por la educadora de párvulos Mónica Marcela Gómez Vera, destacada por sus más de treinta años de servicio dedicados a la formación de niños y niñas. En un ambiente lleno de emociones y aplausos, la comunidad escolar celebró el pasado, presente y futuro de una institución que continúa siendo símbolo de esfuerzo, identidad y afecto en la región de Magallanes.

