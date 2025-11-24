Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

24 de noviembre de 2025

MÁS CIENCIA PARA CHILE Y DESDE LAS REGIONES

Columna de opinión. ​

HMC_0797

El programa FIU del MinCiencia marca una nueva etapa para la investigación, impulsando la colaboración entre universidades y gobiernos regionales, fortaleciendo la gestión de la innovación y consolidando una ciencia hecha desde los territorios.

Subsecretario Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Cristian Cuevas

Durante décadas, la ciencia chilena se ha concentrado en las regiones Metropolitana, Valparaíso y Biobío, donde se forma la mayoría de los doctores, se publican la mayor parte de los artículos científicos y se adjudicó el 74% de los 1.580 proyectos financiados por ANID (2024), al concentrar las principales universidades del país.

¿Inequidad territorial? Sí. Pero también representa una brecha de oportunidades que limita el potencial del conocimiento como motor del desarrollo regional.

Esta realidad comenzó a cambiar hace tres años cuando el Ministerio de Ciencia impulsó el Programa de Financiamiento Estructural I+D+i Universitario (FIU) para fortalecer la gestión de las universidades en la creación y transferencia de conocimiento, promoviendo una investigación permanente, descentralizada y conectada con las realidades locales y el bienestar de las personas.

El FIU parte del principio de que mejores universidades fortalecen las regiones y que el conocimiento no debe concentrarse en pocos centros urbanos.

Pero más que un fondo, es una estrategia estructural que, mediante gestión, infraestructura y vinculación territorial, permite a las universidades —especialmente las regionales— planificar a largo plazo y abordar desafíos locales con ciencia aplicada. Hoy, 37 universidades cuentan con financiamiento para este plan de 10 años.

Este cambio se refuerza con la participación de los gobiernos regionales, que gracias al Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo (FRPD), creado por la Ley del Royalty Minero, hoy cuentan con recursos inéditos para invertir en ciencia y tecnología: 230 mil millones de pesos para las 16 regiones, de los cuales al menos un 25% debe destinarse a investigación, promoviendo una nueva colaboración entre regiones y universidades bajo una lógica de cogestión del conocimiento.

Valoramos el compromiso de los gobiernos y consejeros regionales de once regiones —desde Arica y Parinacota hasta Magallanes— que destinarán más de 73 mil millones de pesos para fortalecer a sus universidades. Con ello, los gobiernos regionales se consolidan como actores clave de la política científica, articulando capacidades locales y promoviendo sistemas regionales de innovación.

La descentralización se vuelve realidad cuando la ciencia surge desde los territorios, con identidad regional y propósito nacional. Así, cada región aporta conocimiento, soluciones y desarrollo sostenible para el país.

Chile impulsa una estrategia para aumentar sostenidamente la inversión en I+D fortaleciendo la gestión universitaria. Alcanzar un desarrollo basado en el conocimiento requiere un sistema científico y tecnológico con capacidades sólidas y descentralizadas que sustenten ese crecimiento.


WhatsApp Image 2025-10-03 at 3

FESTIVAL DE LA CIENCIA 2025 INVITA A REFLEXIONAR "CON CIENCIA CONTRA LA DESINFORMACIÓN"

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

CADEM: JOSÉ ANTONIO KAST OBTENDRÍA MÁS DE 15 PUNTOS QUE JEANNETTE JARA EN SEGUNDA VUELTA

Leer Más

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

​En expectativa presidencial, en tanto, el 62% cree que Kast será el próximo Presidente de Chile y 28% piensa que será Jara.

cadem-jose-antonio-kast-obtendria-mas-de-15-puntos-que-jeannette-jara-en-segunda-vuelta
nuestrospodcast
EP 13

PUNTA ARENAS CELEBRA SU PRIMERA "EXPO DULCES" CON CERCA DE 2 MIL VISITANTES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
TWINS CAMINO Y EN GLACIAR UNION 5

AERONAVES TWIN OTTER DE LA FACH LLEGAN A GLACIAR UNIÓN PARA ACTIVACIÓN DE LA ESTACIÓN POLAR CIENTÍFICA CONJUNTA

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
18

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
redsalud

REDSALUD MAGALLANES REFUERZA EDUCACIÓN SOBRE OBESIDAD Y CONVOCA A ENCUENTRO INFORMATIVO EN PUNTA ARENAS ESTE PRÓXIMO 5 DE DICIEMBRE

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250