MUNICIPALIDAD INVITA A JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO LAS MINAS ESTE VIERNES

​ La Municipalidad de Punta Arenas realizará este viernes 21 de noviembre una nueva jornada de limpieza en el sector de la desembocadura del Río Las Minas, iniciativa que se desarrollará entre las 10:00 y las 12:00 horas en conjunto con Parley y Fundación Pewmayen , organizaciones que mantienen un trabajo colaborativo con el municipio en materia de conservación ambiental y lucha contra el cambio climático. El objetivo es retirar desechos acumulados en el cauce, como bolsas plásticas, neumáticos, botellas y otros elementos ajenos al ecosistema que afectan tanto su estado natural como la flora y fauna del sector.



El alcalde Claudio Radonich hizo un llamado directo a participar. "Queremos invitar a todos los vecinos de Punta Arenas a que nos juntemos en la desembocadura del Río Las Minas para poder limpiarlo. El 99% de nuestra población cuida nuestra ciudad, pero no faltan unos pocos que tiran cosas al río que terminan en la desembocadura. Sacaremos varios elementos que lamentablemente generan problemas para la naturaleza, no solo desde lo estético, sino pensando en el cuidado del medio ambiente".

El jefe comunal destacó además el rol de las organizaciones ambientales involucradas. "Estamos muy contentos de que nuestros socios en este combate contra el cambio climático, Parley y Fundación Pewmayen, también sean parte de este trabajo de limpieza. Para nosotros, el cuidado del entorno es una tarea permanente, y estas alianzas permiten fortalecerla".

Desde la administración comunal se informó que se dispondrá de todos los elementos de seguridad y limpieza necesarios para los asistentes, además de la coordinación con camiones municipales para trasladar los residuos recuperados hacia puntos de reciclaje o al vertedero, según corresponda. Se espera la asistencia de estudiantes, docentes, integrantes de las organizaciones participantes y vecinos comprometidos con la protección del entorno.