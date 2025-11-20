Punta Arenas,
20 de noviembre de 2025

MUNICIPALIDAD INVITA A JORNADA DE LIMPIEZA DEL RÍO LAS MINAS ESTE VIERNES

​La actividad busca convocar a la comunidad para contribuir al cuidado del medio ambiente y recuperar uno de los espacios naturales más representativos de Punta Arenas.

JORNADA DE LIMPIEZA (8)

La Municipalidad de Punta Arenas realizará este viernes 21 de noviembre una nueva jornada de limpieza en el sector de la desembocadura del Río Las Minas, iniciativa que se desarrollará entre las 10:00 y las 12:00 horas en conjunto con Parley y Fundación Pewmayen, organizaciones que mantienen un trabajo colaborativo con el municipio en materia de conservación ambiental y lucha contra el cambio climático. El objetivo es retirar desechos acumulados en el cauce, como bolsas plásticas, neumáticos, botellas y otros elementos ajenos al ecosistema que afectan tanto su estado natural como la flora y fauna del sector.

El alcalde Claudio Radonich hizo un llamado directo a participar. "Queremos invitar a todos los vecinos de Punta Arenas a que nos juntemos en la desembocadura del Río Las Minas para poder limpiarlo. El 99% de nuestra población cuida nuestra ciudad, pero no faltan unos pocos que tiran cosas al río que terminan en la desembocadura. Sacaremos varios elementos que lamentablemente generan problemas para la naturaleza, no solo desde lo estético, sino pensando en el cuidado del medio ambiente".

El jefe comunal destacó además el rol de las organizaciones ambientales involucradas. "Estamos muy contentos de que nuestros socios en este combate contra el cambio climático, Parley y Fundación Pewmayen, también sean parte de este trabajo de limpieza. Para nosotros, el cuidado del entorno es una tarea permanente, y estas alianzas permiten fortalecerla".

Desde la administración comunal se informó que se dispondrá de todos los elementos de seguridad y limpieza necesarios para los asistentes, además de la coordinación con camiones municipales para trasladar los residuos recuperados hacia puntos de reciclaje o al vertedero, según corresponda. Se espera la asistencia de estudiantes, docentes, integrantes de las organizaciones participantes y vecinos comprometidos con la protección del entorno.

La invitación queda abierta para toda la comunidad, con el propósito de sumar manos en la restauración y conservación de humedales y espacios naturales, en una actividad que refuerza el vínculo entre la ciudadanía y su entorno.

EX 1

PUNTA ARENAS LANZA PRIMERA "EXPO DULCES" PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO PASTELERO LOCAL

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL

