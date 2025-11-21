INDAP DA INICIO A LOS MERCADOS CAMPESINOS Y DESTACA CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA LOCAL EN MAGALLANES

En una conversación con Patagonia Rural, el director regional de INDAP, Gabriel Zegers, abordó el inicio de una nueva temporada de los Mercados Campesinos, instancia que busca acercar productos locales a la comunidad y fortalecer la visibilidad de los pequeños agricultores de Magallanes.

Zegers explicó que este año los mercados contarán con una mayor itinerancia, desplazándose por distintos sectores de la región con el objetivo de llegar a más vecinos y promover el consumo de alimentos producidos en la zona. “La idea es que los agricultores puedan mostrar su trabajo y que las familias accedan a productos frescos y de calidad”, señaló.

El director destacó además el crecimiento sostenido en la oferta de productos, impulsado por un aumento en la producción local y por la incorporación de nuevas técnicas y asesorías. En este contexto, subrayó los avances del Programa de Transferencia de Asistencia y Servicios (TAS), que ha permitido mejorar los procesos productivos y abrir nuevas oportunidades de comercialización para los usuarios.Uno de los puntos más relevantes, comentó Zegers, ha sido la evolución del perfil agrícola en Magallanes, donde se observa una mayor participación de jóvenes rurales y el surgimiento de nuevos emprendimientos vinculados a la diversificación productiva. “Estamos viendo iniciativas innovadoras y una motivación distinta.

Hoy hay jóvenes que están apostando por quedarse en el campo y desarrollar proyectos propios”, afirmó.Con estos avances, INDAP proyecta una temporada marcada por la consolidación de los mercados, la ampliación de la oferta local y un fortalecimiento del vínculo entre productores y comunidad.



​



​

