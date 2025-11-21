Punta Arenas,
21 de noviembre de 2025

INDAP DA INICIO A LOS MERCADOS CAMPESINOS Y DESTACA CRECIMIENTO DE LA AGRICULTURA LOCAL EN MAGALLANES

Patagonia Rural

WhatsApp Image 2025-11-21 at 17

En una conversación con Patagonia Rural, el director regional de INDAP, Gabriel Zegers, abordó el inicio de una nueva temporada de los Mercados Campesinos, instancia que busca acercar productos locales a la comunidad y fortalecer la visibilidad de los pequeños agricultores de Magallanes. 

Zegers explicó que este año los mercados contarán con una mayor itinerancia, desplazándose por distintos sectores de la región con el objetivo de llegar a más vecinos y promover el consumo de alimentos producidos en la zona. “La idea es que los agricultores puedan mostrar su trabajo y que las familias accedan a productos frescos y de calidad”, señaló. 

El director destacó además el crecimiento sostenido en la oferta de productos, impulsado por un aumento en la producción local y por la incorporación de nuevas técnicas y asesorías. En este contexto, subrayó los avances del Programa de Transferencia de Asistencia y Servicios (TAS), que ha permitido mejorar los procesos productivos y abrir nuevas oportunidades de comercialización para los usuarios.Uno de los puntos más relevantes, comentó Zegers, ha sido la evolución del perfil agrícola en Magallanes, donde se observa una mayor participación de jóvenes rurales y el surgimiento de nuevos emprendimientos vinculados a la diversificación productiva. “Estamos viendo iniciativas innovadoras y una motivación distinta. 

Hoy hay jóvenes que están apostando por quedarse en el campo y desarrollar proyectos propios”, afirmó.Con estos avances, INDAP proyecta una temporada marcada por la consolidación de los mercados, la ampliación de la oferta local y un fortalecimiento del vínculo entre productores y comunidad.



CERCA DE 500 KILOS FUERON RETIRADOS DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO LAS MINAS EN LIMPIEZA CONJUNTA

REGIÓN DE MAGALLANES CIERRA EMERGENCIA EN TORRES DEL PAINE TRAS CULMINAR OPERACIONES DE EVACUACIÓN

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

Cierre emergencia 2
WhatsApp Image 2025-11-21 at 19

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

WhatsApp Image 2025-11-21 at 19

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

DISEÑO DIGITAL Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: INACAP DETALLA HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DE SUS ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE ADMISIÓN 2026

FOTO BIANCHI 2

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE QUE COMISIÓN DE ECONOMÍA PONGA EN TABLA PROYECTO QUE LIMITA LLAMADAS COMERCIALES ABUSIVAS