EVENTOS K-POP, COSPLAY Y CULTURA FRIKI MARCAN EL VERANO 2025 EN PUNTA ARENAS

El programa Zona Puuy de Polar Comunicaciones, conducido por Mika Puuy, presentó la cartelera de los primeros eventos Puuy del año, una invitación abierta a la comunidad para disfrutar de actividades ligadas al K-pop, el anime, el cosplay y la cultura friki durante el verano en Punta Arenas.

En Zona Puuy se informó que el 18 de enero se realizará K-pop & Anime Summer en Zona Austral, entre las 15:00 y las 18:00 horas, con desfiles, shows, concursos, premios y la participación de la comunidad Beyblade. La jornada continuará entre las 18:00 y las 20:00 horas en la pista de patinaje con la actividad Cosplay on Ice, que combinará patinaje y caracterización.

Además, el 14 de febrero, en el contexto de San Valentín, se llevará a cabo el Puuy Friki Day en la Galería Roca, de 14:00 a 19:00 horas y con entrada liberada. El evento contará con stands, cosplay, concursos, videojuegos y un especial Pokémon Day, pensado para públicos de todas las edades.

El primer bloque de Zona Puuy tuvo como invitado al Mago Pascu, creador del proyecto Globogonia, quien compartió su camino artístico ligado a la magia, los globos y el circo. También dio a conocer la nueva ubicación de Globogonia en Quillota 818, con juegos, cámara 360 y shows de magia a precios accesibles.

En el segundo bloque del programa, Miguel Mansilla presentó el proyecto Pokémon Dexgallery TCG PUQ, una iniciativa que reúne a ilustradores de Punta Arenas y Puerto Natales en un desafío creativo, que comenzó en agosto del 2025 y que espera el 28 de febrero para el Pokemón Day hacer una exposición de las ilustraciones por los 30 años de Pokémon. La propuesta busca visibilizar el talento local y fortalecer la comunidad artística y fanática de Pokemón de la región.







