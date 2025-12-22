ILUSTRACIÓN Y LITERATURA FANTÁSTICA: LA TRAYECTORIA CREATIVA DE LA ARTISTA VICTORIA LEAL

En una nueva edición de Zona Puuy, programa de Polar Comunicaciones conducido por Mika Puuy, la escritora e ilustradora Victoria Leal, conocida en Instagram como @viki__scketches, repasó su camino artístico, definido por la conductora como “arte con patitas”. Leal comenzó a dibujar a los cinco años y nunca dejó de hacerlo, aunque confiesa que convertirse en ilustradora profesional no fue un plan inicial, sino un proceso que se fue dando de manera natural con el tiempo.

Durante la conversación en Zona Puuy, la artista explicó que su estética ha transitado por distintas etapas, manteniendo una línea visual femenina, cargada de rosados, flores, encajes y mucho detalle, cercana a lo coquette. Señaló que una ilustración por encargo puede tomar varios días, mientras que sus trabajos personales para redes sociales pueden requerir entre ocho y diez horas, ya que los realiza en gran formato pensando en futuras impresiones. Autodidacta en sus inicios, destacó la importancia de buscar herramientas y luego profundizar estudios para profesionalizar el oficio.

En Polar Comunicaciones, Victoria Leal también abordó su faceta literaria, recordando la publicación de su primera novela “Plegaria por justicia” en 2012, seguida por “VELZEN 115” (2017) y “Humanidad dividida” (2019), ambas de ciencia ficción vinculadas al transhumanismo y los límites éticos del avance tecnológico. Aunque hoy estos libros no están disponibles en formato físico, la autora valoró la recepción positiva del público y confesó que el mayor desafío fue vencer la timidez y el miedo a la opinión ajena, un paso clave que le permitió abrir puertas editoriales en Chile, España y Portugal, y que hoy la impulsa a trabajar en nuevos proyectos creativos.





