“CRUZANDO EL ALAMBRE”: 7 DE JULIO PRESENTA SU TERCER ÁLBUM EN VIVO DEDICADO AL FOLCLOR ARGENTINO

​Nacida el 7 de julio de 2017 en la austral ciudad de Punta Arenas, la Agrupación Musical "7 de Julio" surge de la unión de ocho talentosos músicos movidos por una pasión compartida. Aunque sus integrantes se desempeñan en diversas áreas profesionales en su vida cotidiana, encuentran en el folclor latinoamericano un lenguaje universal que trasciende fronteras y celebra la rica herencia cultural de la región.



Desde sus inicios, la agrupación ha dedicado su arte al folclor tradicional y al canto popular, rindiendo un respetuoso homenaje a las raíces musicales de Chile y sus países hermanos. Su estilo se distingue por un enfoque sincero y auténtico, con una marcada influencia de la cultura argentina, integrando ritmos como zambas, chacareras y chamamés.

"Cruzando el Alambre": Su más reciente hito discográfico



El 30 de diciembre del año recién pasado, la agrupación marcó un nuevo hito con el lanzamiento de su tercer álbum en vivo titulado “Cruzando el Alambre” – Folclore Argentino.



Grabada en el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro”, esta producción captura la esencia pura de su repertorio a través de 10 canciones que transitan por el chamamé, la chacarera, la zamba y la balada. Fieles a su identidad, el registro se realizó totalmente en directo, sin arreglos tecnológicos, ofreciendo una experiencia orgánica y genuina que traslada al oyente a la calidez de sus presentaciones en vivo.



Respaldo y Legalidad: Bajo la dirección de Dardy Vidal, el grupo reafirma su respeto por la propiedad intelectual. Cada interpretación cuenta con las autorizaciones y resoluciones de las principales editoriales y sociedades de gestión, incluyendo SCD Chile y Sony Music Publishing, garantizando un estándar de profesionalismo y transparencia para los autores.



Presencia en el Cine y Plataformas Digitales



La versatilidad de "7 de Julio" los ha llevado a la pantalla grande, consolidando su presencia en la escena local con la grabación de la canción principal de la banda sonora de la película "Corazón de Escarcha", estrenada en Porvenir y Punta Arenas.



Hoy, su música no conoce fronteras gracias a su presencia en todas las plataformas digitales, tales como Spotify, YouTube Music y Apple Music, logrando una distribución nacional e internacional que permite llevar el sentir patagónico a nuevas audiencias en todo el mundo.



Integrantes



La solidez de la agrupación se sustenta en la calidad humana y técnica de sus miembros:



Karina Díaz,Massiel Heissele, Helda Oyarzún, Fernando Torres, Javier Vera, Fernando Alarcón, Mauricio Stuardo y Dardy Vidal (Director)



Con esta alineación, 7 de Julio demuestra que el folclor es una expresión viva, vigente durante todo el año. Este esfuerzo ha sido respaldado desde su lanzamiento por radios y medios de comunicación locales, quienes han apostado por la difusión de este proyecto que une tradición y profesionalismo.



