2 de enero de 2026

“CRUZANDO EL ALAMBRE”: 7 DE JULIO PRESENTA SU TERCER ÁLBUM EN VIVO DEDICADO AL FOLCLOR ARGENTINO

​La agrupación musical nacida en Magallanes consolida su propuesta artística con el lanzamiento de su tercer álbum en vivo, “Cruzando el Alambre”, un homenaje al folclor argentino grabado íntegramente en directo.

Portada

​Nacida el 7 de julio de 2017 en la austral ciudad de Punta Arenas, la Agrupación Musical "7 de Julio" surge de la unión de ocho talentosos músicos movidos por una pasión compartida. Aunque sus integrantes se desempeñan en diversas áreas profesionales en su vida cotidiana, encuentran en el folclor latinoamericano un lenguaje universal que trasciende fronteras y celebra la rica herencia cultural de la región.

 
Desde sus inicios, la agrupación ha dedicado su arte al folclor tradicional y al canto popular, rindiendo un respetuoso homenaje a las raíces musicales de Chile y sus países hermanos. Su estilo se distingue por un enfoque sincero y auténtico, con una marcada influencia de la cultura argentina, integrando ritmos como zambas, chacareras y chamamés.
"Cruzando el Alambre": Su más reciente hito discográfico

 
El 30 de diciembre del año recién pasado, la agrupación marcó un nuevo hito con el lanzamiento de su tercer álbum en vivo titulado “Cruzando el Alambre” – Folclore Argentino.

 
Grabada en el Centro Cultural “Claudio Paredes Chamorro”, esta producción captura la esencia pura de su repertorio a través de 10 canciones que transitan por el chamamé, la chacarera, la zamba y la balada. Fieles a su identidad, el registro se realizó totalmente en directo, sin arreglos tecnológicos, ofreciendo una experiencia orgánica y genuina que traslada al oyente a la calidez de sus presentaciones en vivo.

 
Respaldo y Legalidad: Bajo la dirección de Dardy Vidal, el grupo reafirma su respeto por la propiedad intelectual. Cada interpretación cuenta con las autorizaciones y resoluciones de las principales editoriales y sociedades de gestión, incluyendo SCD Chile y Sony Music Publishing, garantizando un estándar de profesionalismo y transparencia para los autores.

 
Presencia en el Cine y Plataformas Digitales

 
La versatilidad de "7 de Julio" los ha llevado a la pantalla grande, consolidando su presencia en la escena local con la grabación de la canción principal de la banda sonora de la película "Corazón de Escarcha", estrenada en Porvenir y Punta Arenas.

 
Hoy, su música no conoce fronteras gracias a su presencia en todas las plataformas digitales, tales como Spotify, YouTube Music y Apple Music, logrando una distribución nacional e internacional que permite llevar el sentir patagónico a nuevas audiencias en todo el mundo.

 
Integrantes

 
La solidez de la agrupación se sustenta en la calidad humana y técnica de sus miembros:

 
Karina Díaz,Massiel Heissele, Helda Oyarzún, Fernando Torres, Javier Vera, Fernando Alarcón, Mauricio Stuardo y Dardy Vidal (Director)

 
Con esta alineación, 7 de Julio demuestra que el folclor es una expresión viva, vigente durante todo el año. Este esfuerzo ha sido respaldado desde su lanzamiento por radios y medios de comunicación locales, quienes han apostado por la difusión de este proyecto que une tradición y profesionalismo.

DESDE PUNTA ARENAS, KRÉEN ESTRENA SU NUEVO EP "AURORA"

DESDE EL 5 DE ENERO INICIARÁ UNA NUEVA ETAPA DE OBRAS EN EL TRAMO 5 DE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN EN PUNTA ARENAS

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

​Los trabajos se desarrollarán entre calle Condell y Capitán Guillermos e incluirán pistas de viraje, reposición de aceras y ciclovía. El SERVIU llama a respetar las zonas de obra y las medidas de seguridad.

DESPUÉS DE SU PASO POR LAS ISLAS MALVINAS, EL BUQUE BRITÁNICO RRS SIR DAVID ATTENBOROUGH PARTE DE LA ANTÁRTIDA PARA HACER ESCALA EN PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

"CRUZANDO EL ALAMBRE": 7 DE JULIO PRESENTA SU TERCER ÁLBUM EN VIVO DEDICADO AL FOLCLOR ARGENTINO

LLEGÓ AL MUNDO A LAS 00:00 HORAS: YAEL JEREMÍAS ES EL PRIMER NACIDO DEL NUEVO AÑO 2026

DE PUNTA ARENAS A CONCEPCIÓN, PEPO ESTRADA CELEBRA 10 AÑOS DE LA FUENTE PENQUISTA: "UNA EMBAJADA GASTRONÓMICA DE LA REGIÓN"