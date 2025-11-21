PUNTA ARENAS LANZA PRIMERA "EXPO DULCES" PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO PASTELERO LOCAL

La Dirección de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad de Punta Arenas realizó el lanzamiento de la primera "Expo Dulces" en la comuna, una feria temática que se desarrollará este domingo 23 de noviembre, desde las 10:30 hasta las 19:30 horas, en la Sala Zonaustral, frente a la pista de hielo de Zona Franca.

El evento busca poner en valor a los emprendedores locales del rubro pastelero y repostero, promoviendo la identidad gastronómica de la ciudad y el uso de productos regionales.

"Siempre nos encontramos con muchos emprendimientos vinculados a tortas, dulces y productos que son muy apetecidos para los cumpleaños, y que se han ido multiplicando. Sobre todo después de la pandemia, notamos que hubo un número importante de emprendimientos que comenzaron en casa y luego se formalizaron. Como municipalidad, a través del Fomento Productivo, estamos muy contentos de generar un espacio para que los pequeños emprendedores dedicados a la elaboración de dulces puedan exponer y vender", señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich.

Entre los emprendedores participantes estará Eduardo Riquelme, de Emma Pastelería, quien vivirá su primera experiencia en una feria. "Cuando me contactaron me pareció súper emocionante. La municipalidad se pone con todo y está todo muy ordenado. Ese día tendremos la tienda cerrada, así que invitamos a nuestros clientes y vecinos a visitarnos en el módulo central de Zona Franca", comentó.

Por su parte, Elizabeth Mansilla, directora de Fomento Productivo y Turismo, enfatizó el propósito de esta primera versión. "La idea es promover a los emprendedores locales, sus productos y elaboraciones propias. Tendremos tortas, kuchen, galletas, chocolates y confites, todo ligado al rubro de la pastelería y repostería. Será un panorama entretenido y dulce para disfrutar en familia".

La jornada contará con la participación de alrededor de 15 micro y pequeñas empresas formalizadas. Además, el público podrá encontrar pastelería vegana y sin gluten, entregando alternativas para todos.

