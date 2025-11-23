Punta Arenas,
23 de noviembre de 2025

VECINOS DE PLAYA NORTE DE PUNTA ARENAS PROMUEVEN EL AUTOCUIDADO Y LA VIDA SALUDABLE EN ADULTOS MAYORES

La iniciativa fue financiada por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FOIP) de la Segegob 2025. ​

IMG_5053

En el marco del compromiso del Gobierno con el fortalecimiento del tejido social y la promoción de iniciativas que mejoren la calidad de vida de las comunidades, el Seremi de Gobierno, Andro Mimica, acompañó a la Junta de Vecinos N° 8 Playa Norte, Sector Norte, en la ceremonia de cierre del proyecto “Controla tus Patologías Crónicas”. Esta iniciativa, financiada por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público (FOIP) de la Segegob, permitió capacitar a adultos mayores en el uso de instrumentos para medir la presión arterial y la glicemia, entregándoles mayor autonomía y herramientas para el cuidado diario de su salud.

El proyecto surgió desde las necesidades detectadas por los propios vecinos, quienes identificaron las dificultades que muchos adultos mayores enfrentan para acceder a controles médicos regulares debido a limitaciones económicas o de movilidad. Gracias a este aprendizaje presencial, los beneficiarios —personas entre 60 y 85 años, muchas de ellas con enfermedades crónicas— adquirieron conocimientos esenciales para monitorear sus signos vitales, prevenir complicaciones y compartir estas prácticas con sus familias y cuidadores, fortaleciendo así el autocuidado comunitario.

Durante la actividad, el Seremi de Gobierno destacó el aporte concreto que estos recursos entregan a la salud de la comunidad “Hemos buscado durante todo este tiempo bajo el gobierno del Presidente Gabriel Boric, fortalecer el sistema de salud en Magallanes. Gracias al Fondo de Fortalecimiento, la Junta de Vecinos de Playa Norte y Sector Norte ha podido acceder a implementos y capacitaciones que permiten a los propios adultos mayores descongestionar los servicios de salud y cuidar a sus familias desde sus hogares”, afirmó la autoridad.

El coordinador del proyecto, Juan Lleucun valoró la importancia del apoyo estatal y el trabajo mancomunado entre comunidad y Gobierno, especialmente en territorios donde la organización vecinal es clave para impulsar cambios significativos. “Para nosotros este proyecto ha sido espectacular, porque muchos somos adultos mayores con diabetes o hipertensión, y estos implementos realmente salvan vidas. Sin la ayuda del Estado solo lograríamos una parte de lo que hoy hemos podido alcanzar, y esto demuestra el valor de que los vecinos y el Estado trabajen juntos para responder a las necesidades reales del territorio”, expresó.

A su vez, el vecino y beneficiario Juan Carlos Gumas, destacó el impacto directo que tendrá esta capacitación en la vida cotidiana del grupo participante. “Ahora tendremos nuestras propias máquinas en casa para controlar la presión y la glucosa, lo que facilita cumplir con los seguimientos de salud que antes nos obligaban a ir constantemente al Cefam. Somos 32 vecinos beneficiados, en su mayoría adultos mayores, y contar con estas herramientas hace una diferencia enorme para cuidarnos y apoyar a nuestras familias”, señaló.

El Gobierno reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las organizaciones sociales y con la promoción de iniciativas que permitan mejorar la vida de las comunidades desde sus propias capacidades. Proyectos como éste reflejan cómo la alianza entre el Estado y la sociedad civil se traduce en soluciones concretas, en más bienestar y en un tejido social más fuerte, activo y participativo para toda la ciudadanía.


CERCA DE 500 KILOS FUERON RETIRADOS DE LA DESEMBOCADURA DEL RÍO LAS MINAS EN LIMPIEZA CONJUNTA

Costanera del Estrecho en Punta Arenas.


Costanera del Estrecho en Punta Arenas.


Corrida familiar 80 años (3)
OPERADORES Y ARMADORES TURÍSTICOS PARTICIPAN EN REUNIÓN CON EL SEREMI DE MEDIO AMBIENTE DE MAGALLANES POR POSIBLES IMPACTOS DE SITIOS PRIORITARIOS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN PARVULARIA PRESENTA RECURSOS PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS EN ESPACIOS CULTURALES Y PATRIMONIALES

EL AMIGO DE LA FAMILIA

CON PRESENCIA DE AUTORIDADES Y FAMILIARES: 100 LÍDERES MAYORES SON RECONOCIDOS POR SU APORTE AL PAÍS

TORNEO DE DISCURSOS PÚBLICOS ORGANIZADO POR ESTUDIANTES SECUNDARIOS

pdiwilliams