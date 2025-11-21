CALEIDOSCOPIO DE CREATIVIDAD: FERIA DE ARTES VISUALES EN PUNTA ARENAS

​Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre se realizará la primera edición de la "Feria de Artes Visuales Caleidoscopio", una plataforma de promoción, difusión, exhibición y comercialización de piezas únicas de artistas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Este evento, que reunirá a culturales de diferentes disciplinas del ámbito visual.



La iniciativa, organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se desarrollará en el Liceo Luis Alberto Barrera (Avda. Colón 1250) de Punta Arenas. El acceso será gratuito y horario de funcionamiento entre las 14.00 y 20.00 horas.



Caleidoscopio, que reunirá a más de 30 artistas -la mayoría de ellos emergentes- se distingue por su enfoque de productos de representaciones de creatividad individual, destacando el sello personal y distanciándose de la producción masiva.



Las actividades se centrarán en la venta de productos, exposición de obras, y la realización de charlas y/o talleres de artistas visuales, enfocándose en el aspecto económico de la comercialización, la preservación del patrimonio cultural, la sostenibilidad y la participación comunitaria. Además, la feria busca crear un sentido de pertenencia local, promoviendo el apoyo a los artistas locales.



"Este proyecto nace de la mesa regional de artes de la visualidad y promueve la diversidad de propuestas creativas, consolidándose como una nueva y necesaria plataforma para que las y los artistas de nuestra región puedan mostrar, difundir y comercializar la riqueza de su trabajo. Invitamos a toda la comunidad a apoyar el talento local en esta instancia única", sostuvo el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Luis Navarro Almonacid.



Entre los expositores figuran lafont3d, DioramaToys, 23 Ilustrado, Robur Lazcano, Magda Caro 6 Poissons, Francisco Antilef / Ao, Mazapam, Dragon Esculturas, Cejec, Huellas de Fauno, Atelier Amaranto y Wackala, entre otros.





