Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

21 de noviembre de 2025

CALEIDOSCOPIO DE CREATIVIDAD: FERIA DE ARTES VISUALES EN PUNTA ARENAS

​Más de 30 artistas exhibirán obras con un sello personal, impulsando la producción, difusión y comercialización en una nueva plataforma para el talento magallánico. Organiza la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

artesvisuales

​Este sábado 22 y domingo 23 de noviembre se realizará la primera edición de la "Feria de Artes Visuales Caleidoscopio", una plataforma de promoción, difusión, exhibición y comercialización de piezas únicas de artistas de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Este evento, que reunirá a culturales de diferentes disciplinas del ámbito visual.

La iniciativa, organizada por la Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se desarrollará en el Liceo Luis Alberto Barrera (Avda. Colón 1250) de Punta Arenas. El acceso será gratuito y horario de funcionamiento entre las 14.00 y 20.00 horas.

Caleidoscopio, que reunirá a más de 30 artistas -la mayoría de ellos emergentes- se distingue por su enfoque de productos de representaciones de creatividad individual, destacando el sello personal y distanciándose de la producción masiva.

Las actividades se centrarán en la venta de productos, exposición de obras, y la realización de charlas y/o talleres de artistas visuales, enfocándose en el aspecto económico de la comercialización, la preservación del patrimonio cultural, la sostenibilidad y la participación comunitaria. Además, la feria busca crear un sentido de pertenencia local, promoviendo el apoyo a los artistas locales.

"Este proyecto nace de la mesa regional de artes de la visualidad y promueve la diversidad de propuestas creativas, consolidándose como una nueva y necesaria plataforma para que las y los artistas de nuestra región puedan mostrar, difundir y comercializar la riqueza de su trabajo. Invitamos a toda la comunidad a apoyar el talento local en esta instancia única", sostuvo el Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Magallanes, Luis Navarro Almonacid.

Entre los expositores figuran lafont3d, DioramaToys, 23 Ilustrado, Robur Lazcano, Magda Caro 6 Poissons, Francisco Antilef / Ao, Mazapam, Dragon Esculturas, Cejec, Huellas de Fauno, Atelier Amaranto y Wackala, entre otros.


artesvisuales

CALEIDOSCOPIO DE CREATIVIDAD: FERIA DE ARTES VISUALES EN PUNTA ARENAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

REGIÓN DE MAGALLANES CIERRA EMERGENCIA EN TORRES DEL PAINE TRAS CULMINAR OPERACIONES DE EVACUACIÓN

Leer Más

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

​Autoridades destacan trabajo coordinado en condiciones adversas y anuncian continuidad de investigaciones y medidas de seguridad

Cierre emergencia 2
nuestrospodcast
WhatsApp Image 2025-11-21 at 19

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
WhatsApp Image 2025-11-21 at 19

PUERTO WILLIAMS CELEBRÓ SU 72° ANIVERSARIO CON CEREMONIA OFICIAL Y DESFILE CÍVICO-MILITAR

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
inacappuq

DISEÑO DIGITAL Y EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: INACAP DETALLA HERRAMIENTAS CLAVE PARA LA FORMACIÓN DE SUS ESTUDIANTES EN SU PROCESO DE ADMISIÓN 2026

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
FOTO BIANCHI 2

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGE QUE COMISIÓN DE ECONOMÍA PONGA EN TABLA PROYECTO QUE LIMITA LLAMADAS COMERCIALES ABUSIVAS