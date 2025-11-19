CONSEJO REGIONAL ACUERDA INICIAR PROCESO DE INVESTIGACIÓN POR CASO DE PRESUNTA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA

El Consejo Regional de Magallanes aprobó por unanimidad iniciar un proceso de investigación y fiscalización destinado a esclarecer las acciones adoptadas frente a la presunta colusión en el mercado de la centolla, caso expuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y denunciado previamente por pescadores artesanales de la región.

La moción fue presentada por el consejero regional representante de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, quien destacó que el objetivo es "conocer en detalle cuáles han sido las acciones que se han tomado para abordar la situación descubierta por la Fiscalía Nacional Económica", enfatizando la necesidad de resguardar tanto los recursos naturales como el trabajo de los pescadores artesanales.

La investigación será llevada adelante por una comisión especial del Consejo Regional, instancia que revisará las medidas impulsadas desde el Gobierno Regional desde que surgieron las primeras alertas sobre posibles conductas anticompetitivas vinculadas a la extracción y comercialización de la centolla.

Cárdenas remarcó que el interés superior de la región debe guiar este proceso, considerando además el rol que cumplen las leyes de excepción en zonas como Tierra del Fuego y Navarino, territorios donde la actividad pesquera artesanal tiene un impacto social y económico clave.

El consejero expresó su expectativa de que la indagatoria permita aclarar las acciones fiscalizadoras implementadas hasta ahora y contribuir a la protección de un recurso emblemático para la región y de las comunidades que dependen de él.

​

