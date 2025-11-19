Punta Arenas,
19 de noviembre de 2025

CONSEJO REGIONAL ACUERDA INICIAR PROCESO DE INVESTIGACIÓN POR CASO DE PRESUNTA COLUSIÓN DE LA CENTOLLA

​En votación unánime

2025-09-23-temática-centolla

El Consejo Regional de Magallanes aprobó por unanimidad iniciar un proceso de investigación y fiscalización destinado a esclarecer las acciones adoptadas frente a la presunta colusión en el mercado de la centolla, caso expuesto por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y denunciado previamente por pescadores artesanales de la región.

La moción fue presentada por el consejero regional representante de Tierra del Fuego, Rodolfo Cárdenas, quien destacó que el objetivo es "conocer en detalle cuáles han sido las acciones que se han tomado para abordar la situación descubierta por la Fiscalía Nacional Económica", enfatizando la necesidad de resguardar tanto los recursos naturales como el trabajo de los pescadores artesanales.

La investigación será llevada adelante por una comisión especial del Consejo Regional, instancia que revisará las medidas impulsadas desde el Gobierno Regional desde que surgieron las primeras alertas sobre posibles conductas anticompetitivas vinculadas a la extracción y comercialización de la centolla.

Cárdenas remarcó que el interés superior de la región debe guiar este proceso, considerando además el rol que cumplen las leyes de excepción en zonas como Tierra del Fuego y Navarino, territorios donde la actividad pesquera artesanal tiene un impacto social y económico clave.

El consejero expresó su expectativa de que la indagatoria permita aclarar las acciones fiscalizadoras implementadas hasta ahora y contribuir a la protección de un recurso emblemático para la región y de las comunidades que dependen de él.


2025-11-13 Visita Porvenir (2)

CONSEJERO CÁRDENAS DESTACA AVANCE DE OBRAS EN PORVENIR DURANTE VISITA INSPECTIVA

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL