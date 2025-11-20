Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

20 de noviembre de 2025

LA FUERZA AÉREA DE CHILE DESPLIEGA DOS TWIN OTTER EN EL INICIO DE LA MISIÓN GLACIAR UNIÓN EN LA ANTÁRTICA

​Los aviones cumplirán un rol fundamental en el traslado de personal, exploraciones y apoyo directo a las investigaciones en la campaña

twinotter

Dos aviones DHC-6-300 Twin Otter del Grupo de Aviación N° 6 de la IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) despegaron el 14 de noviembre desde la base aérea Chabunco de Punta Arenas con destino a la Antártica para dar inicio a la apertura de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, uno de los puntos más remotos y estratégicos del país en el continente blanco.

Según la institución, en esta instalación, ubicada a 1.129 km del Polo Sur y a 3.000 km de Punta Arenas, cada año, la FACh, el Ejército, la Armada, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Instituto Antártico Chileno (Inach) despliegan a sus especialistas en la operación Glaciar Unión para desarrollar exploraciones e investigaciones científicas en uno de los entornos más desafiantes del planeta.

En esta misión, el material de vuelo DHC-6-300 Twin Otter cumplirá un rol fundamental en el traslado de personal, exploraciones y apoyo directo a las investigaciones que se desarrollarán durante la campaña, consolidando el aporte de la FACh al trabajo interinstitucional en la Antártica

De acuerdo con el plan de vuelo, la primera parada de los aviones en esta travesía, que pondrá a prueba nuevamente la pericia de sus pilotos y tripulaciones, será la Base Aérea Antártica Presidente Frei en la isla Rey Jorge. Posteriormente, continuarán su ruta hasta Glaciar Unión, asegurando el transporte de personal  y materiales necesarios para el funcionamiento de esta estación no permanente inaugurada en 2014.

Fuente: infodefensa.com

Subsecretaria-de-RREE-y-ganadores-Feria-Antartica-Escolar-2025

SUBSECRETARIA DE RREE CONVERSÓ CON GANADORES DE FERIA ANTÁRTICA ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL

seremienergiamagallanes