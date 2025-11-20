LA FUERZA AÉREA DE CHILE DESPLIEGA DOS TWIN OTTER EN EL INICIO DE LA MISIÓN GLACIAR UNIÓN EN LA ANTÁRTICA

Dos aviones DHC-6-300 Twin Otter del Grupo de Aviación N° 6 de la IVª Brigada Aérea de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) despegaron el 14 de noviembre desde la base aérea Chabunco de Punta Arenas con destino a la Antártica para dar inicio a la apertura de la Estación Polar Científica Conjunta Glaciar Unión, uno de los puntos más remotos y estratégicos del país en el continente blanco.

Según la institución, en esta instalación, ubicada a 1.129 km del Polo Sur y a 3.000 km de Punta Arenas, cada año, la FACh, el Ejército, la Armada, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y el Instituto Antártico Chileno (Inach) despliegan a sus especialistas en la operación Glaciar Unión para desarrollar exploraciones e investigaciones científicas en uno de los entornos más desafiantes del planeta.

En esta misión, el material de vuelo DHC-6-300 Twin Otter cumplirá un rol fundamental en el traslado de personal, exploraciones y apoyo directo a las investigaciones que se desarrollarán durante la campaña, consolidando el aporte de la FACh al trabajo interinstitucional en la Antártica

De acuerdo con el plan de vuelo, la primera parada de los aviones en esta travesía, que pondrá a prueba nuevamente la pericia de sus pilotos y tripulaciones, será la Base Aérea Antártica Presidente Frei en la isla Rey Jorge. Posteriormente, continuarán su ruta hasta Glaciar Unión, asegurando el transporte de personal y materiales necesarios para el funcionamiento de esta estación no permanente inaugurada en 2014.

Fuente: infodefensa.com

