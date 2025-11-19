TARJETA PUNTA ARENAS SUMA CONVENIO CON PAPA JOHN'S Y AMPLÍA BENEFICIOS

La Municipalidad de Punta Arenas presentó este martes un nuevo convenio de la Tarjeta Punta Arenas, incorporando a la cadena internacional de pizzerías Papa John's como aliado local. El beneficio fue oficializado en su sucursal ubicada en Av. España 01390, Local 1, marcando la primera vez que la empresa firma un acuerdo de descuentos con una municipalidad en Chile.

El convenio permitirá a los usuarios de la Tarjeta Punta Arenas acceder a rebajas en toda la carta de manera presencial en el local: 15% de descuento entre las 12:00 y las 17:00 horas, y 10% entre las 17:00 y las 23:59 horas, de lunes a jueves. El beneficio no aplica en días feriados ni vísperas de feriado y no es válido a través de aplicaciones de delivery o compras web.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de seguir fortaleciendo la red de beneficios municipales. "Estamos muy contentos porque este es un nuevo convenio en el rubro de alimentación y con una franquicia que tiene más de 5.000 locales en América. Somos la primera municipalidad del país en suscribir un convenio de descuento con Papa John's, y esto permite que las familias de Punta Arenas puedan ahorrar en un producto muy preferido. Hasta ahora tenemos casi 49.000 tarjetas entregadas y seguimos sumando ventajas para los vecinos".

El jefe comunal recordó que obtener la Tarjeta Punta Arenas es gratuito y puede realizarse presencialmente, por página web o mediante la App Arenas. "Si alguien todavía no la tiene, puede retirar la tarjeta en Independencia 840, ingresar a www.puntaarenas.cl o descargar la aplicación App Arenas (android o iphone). Ahí no solo estará la tarjeta digital, sino también todos los convenios disponibles. Podemos decir con orgullo que es la tarjeta municipal con mayor cobertura y uso en Chile".

Por su parte, Jimmy Silva, gerente de la sucursal Papa John's Punta Arenas, señaló que el convenio también representa una forma de agradecimiento a la comunidad. "Sumarnos como adherentes fue una iniciativa que nació de nuestro local. Queríamos entregar un beneficio directo a los puntarenenses, sobre todo porque somos la tienda más austral del mundo. El convenio aplica a toda la carta: 15% hasta las 5 de la tarde y luego 10% durante el resto del día, siempre de lunes a jueves y presencial. Es un gesto para retribuir el recibimiento que nos ha dado la ciudad".

La Municipalidad reiteró que continúa gestionando nuevos convenios para ampliar la red de beneficios de la Tarjeta Punta Arenas, especialmente en rubros de alto interés familiar como alimentación, turismo, salud y entretenimiento.

