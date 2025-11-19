Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

19 de noviembre de 2025

TARJETA PUNTA ARENAS SUMA CONVENIO CON PAPA JOHN'S Y AMPLÍA BENEFICIOS

​La tienda más austral de la cadena ofrecerá descuentos exclusivos a vecinos de la comuna mediante compras presenciales de lunes a jueves.

NUEVO CONVENIO (2)

La Municipalidad de Punta Arenas presentó este martes un nuevo convenio de la Tarjeta Punta Arenas, incorporando a la cadena internacional de pizzerías Papa John's como aliado local. El beneficio fue oficializado en su sucursal ubicada en Av. España 01390, Local 1, marcando la primera vez que la empresa firma un acuerdo de descuentos con una municipalidad en Chile.

El convenio permitirá a los usuarios de la Tarjeta Punta Arenas acceder a rebajas en toda la carta de manera presencial en el local: 15% de descuento entre las 12:00 y las 17:00 horas, y 10% entre las 17:00 y las 23:59 horas, de lunes a jueves. El beneficio no aplica en días feriados ni vísperas de feriado y no es válido a través de aplicaciones de delivery o compras web.

El alcalde Claudio Radonich destacó la importancia de seguir fortaleciendo la red de beneficios municipales. "Estamos muy contentos porque este es un nuevo convenio en el rubro de alimentación y con una franquicia que tiene más de 5.000 locales en América. Somos la primera municipalidad del país en suscribir un convenio de descuento con Papa John's, y esto permite que las familias de Punta Arenas puedan ahorrar en un producto muy preferido. Hasta ahora tenemos casi 49.000 tarjetas entregadas y seguimos sumando ventajas para los vecinos".

El jefe comunal recordó que obtener la Tarjeta Punta Arenas es gratuito y puede realizarse presencialmente, por página web o mediante la App Arenas. "Si alguien todavía no la tiene, puede retirar la tarjeta en Independencia 840, ingresar a www.puntaarenas.cl o descargar la aplicación App Arenas (android o iphone). Ahí no solo estará la tarjeta digital, sino también todos los convenios disponibles. Podemos decir con orgullo que es la tarjeta municipal con mayor cobertura y uso en Chile".

Por su parte, Jimmy Silva, gerente de la sucursal Papa John's Punta Arenas, señaló que el convenio también representa una forma de agradecimiento a la comunidad. "Sumarnos como adherentes fue una iniciativa que nació de nuestro local. Queríamos entregar un beneficio directo a los puntarenenses, sobre todo porque somos la tienda más austral del mundo. El convenio aplica a toda la carta: 15% hasta las 5 de la tarde y luego 10% durante el resto del día, siempre de lunes a jueves y presencial. Es un gesto para retribuir el recibimiento que nos ha dado la ciudad".

La Municipalidad reiteró que continúa gestionando nuevos convenios para ampliar la red de beneficios de la Tarjeta Punta Arenas, especialmente en rubros de alto interés familiar como alimentación, turismo, salud y entretenimiento.


EX 1

PUNTA ARENAS LANZA PRIMERA "EXPO DULCES" PARA PROMOVER EL EMPRENDIMIENTO PASTELERO LOCAL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

Leer Más

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

​"Había reportes meteorológicos de que habrían vientos de 100 kilómetros por hora, nos dijeron que era normal", aseguró Christian Aldridge, que declaró en el marco de la investigación que desarrolla la Fiscalía de Magallanes.

circuitoO
nuestrospodcast
ORQUESTA DE CÁMARA 2

ORQUESTA DE CÁMARA DE CHILE GIRA POR LA REGIÓN DE MAGALLANES

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
circuitoO

TURISTA BRITÁNICO QUE SOBREVIVIÓ A TRAGEDIA EN TORRES DEL PAINE ASEGURA QUE “HUBO FALLAS EN EL PARQUE”

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
CASINO-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
WhatsApp Image 2025-11-20 at 17

COMUNIDAD RESCATA SU HISTORIA Y PRESENTA NUEVOS PROYECTOS DE SOSTENIBILIDAD Y APOYO SOCIAL

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
DSC07660

COMODORO JUAN SOTO HERRERA ASUMIÓ COMO NUEVO COMANDANTE EN JEFE DE LA TERCERA ZONA NAVAL