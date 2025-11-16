16 de noviembre de 2025
SE INICIÓ CONTEO DE VOTOS EN NUESTRA COMUNA
Elecciones 2025.
A las 18:00 horas de acuerdo a lo estipulado se realizó el cierre de las mesas de forma legal. Se iniciará recuento de votos.
"TODO CHILENO O EXTRANJERO QUE LLEGUE ANTES DE LAS 18 HRS A SU LOCAL DE VOTACIÓN DEBE SER RECIBIDO": SEREMI ANDRO MIMICA GUERERO REFUERZA REGLAS DEL PROCESO ELECTORAL
Magallanes decide, Polar Comunicaciones informa.
