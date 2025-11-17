Punta Arenas,
17 de noviembre de 2025

“TUVIMOS UN 24% DE ABSTENCIÓN”: DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL ENTREGA BALANCE EN POLAR COMUNICACIONES

Buenos días región.

directoraservelmagallanes

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora regional del Servicio Electoral (Servel), María Teresa Kuzmanic, entregó un balance tras la reciente jornada electoral en la región de Magallanes.

Kuzmanic destacó que la abstención registrada fue de “un 24% de abstención cifras que no alcanzábamos en mucho tiempo”, precisando que se trata de una cifra preliminar y “redondeada”, pero que refleja una participación superior a procesos anteriores. Junto con ello, informó que 12 mil personas se excusaron en Carabineros en la región, al estar a más de 200 kilómetros de sus locales de votación, una de las causales legales para justificar la ausencia.

La directora también se refirió a los múltiples reclamos recibidos por demoras en las filas de los locales de votación, donde algunos electores esperaron cerca de una hora para sufragar. Según explicó, “tuvimos varios reclamos por las demoras en las filas largas en locales de votación, incluso esperando algunos 1 hora, hay que considerar que hay más votantes y que esta elección fue obligatoria, muchos vocales de mesa nuevos también, inexpertos, que tuvieron sus procesos de capacitación”, situación que habría influido en la agilidad del proceso durante las primeras horas.





Johannes-Kaiser

RESULTADOS PRESIDENCIALES EN MAGALLANES MUESTRAN UN GIRO Y SITÚAN A JOHANNES KAISER EN TERCER LUGAR

LO QUE HAY QUE SABER DE LOS RESULTADOS DE LA PRESIDENCIAL Y LA PARLAMENTARIA

Leer Más

​Kast logró unificar a la derecha detrás de su candidatura tras conocerse los resultados. Los candidatos de ese sector sumaron 50,32%. Jara, pese a llegar en primer lugar, quedó en una situación muy desmedrada para el balotaje. La derecha no cumplió su expectativa de lograr mayoría en el Congreso. Parisi, que dio la gran sorpresa, anunció que hará una consulta a sus bases para ver en quién descarga sus votos.

​Kast logró unificar a la derecha detrás de su candidatura tras conocerse los resultados. Los candidatos de ese sector sumaron 50,32%. Jara, pese a llegar en primer lugar, quedó en una situación muy desmedrada para el balotaje. La derecha no cumplió su expectativa de lograr mayoría en el Congreso. Parisi, que dio la gran sorpresa, anunció que hará una consulta a sus bases para ver en quién descarga sus votos.

DETIENEN A HOMBRE POR DESACATO E INCENDIO DE VEHÍCULO EN MEDIO DE CASO DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN PUNTA ARENAS

OBRA NACIONAL "EMILIA" EMOCIONÓ AL PÚBLICO CON UN POTENTE MENSAJE CONTRA EL BULLYING

¿RECIBES ASIGNACIÓN FAMILIAR? ES UN REQUISITO CLAVE PARA ACCEDER AL APORTE FAMILIAR PERMANENTE 2026

SEREMI DE EDUCACIÓN CONVOCA AL CONCURSO DE ENSAYO HISTÓRICO "SERGIO LAUSIC GLASINOVIC"

Reserva Laguna Parrillar (3)