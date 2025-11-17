“TUVIMOS UN 24% DE ABSTENCIÓN”: DIRECTORA REGIONAL DEL SERVEL ENTREGA BALANCE EN POLAR COMUNICACIONES

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, la directora regional del Servicio Electoral (Servel), María Teresa Kuzmanic, entregó un balance tras la reciente jornada electoral en la región de Magallanes.

Kuzmanic destacó que la abstención registrada fue de “un 24% de abstención cifras que no alcanzábamos en mucho tiempo”, precisando que se trata de una cifra preliminar y “redondeada”, pero que refleja una participación superior a procesos anteriores. Junto con ello, informó que 12 mil personas se excusaron en Carabineros en la región, al estar a más de 200 kilómetros de sus locales de votación, una de las causales legales para justificar la ausencia.

La directora también se refirió a los múltiples reclamos recibidos por demoras en las filas de los locales de votación, donde algunos electores esperaron cerca de una hora para sufragar. Según explicó, “tuvimos varios reclamos por las demoras en las filas largas en locales de votación, incluso esperando algunos 1 hora, hay que considerar que hay más votantes y que esta elección fue obligatoria, muchos vocales de mesa nuevos también, inexpertos, que tuvieron sus procesos de capacitación”, situación que habría influido en la agilidad del proceso durante las primeras horas.





​



​



​

