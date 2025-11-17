17 de noviembre de 2025
PRESIDENTE REGIONAL DE FRENTE AMPLIO, PABLO CIFUENTES VLADILO, ANALIZA EL ESCENARIO ELECTORAL PARA SEGUNDA VUELTA: “LOS NÚMEROS SON DIFÍCILES POR LO QUE VIENE POR DELANTE”
Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes Vladilo analizó los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, proceso que confirmó una segunda vuelta entre Jeannette Jara (26,8%) y José Antonio Kast (23,9%).
Cifuentes sostuvo que el resultado era, en parte, coherente con las expectativas previas dentro de su sector. “Siempre aspirábamos más o menos cercanos al 30% entendiendo que ha sido una base de aprobación que hemos mantenido este tiempo y entendiendo que tenemos un voto convencido a apoyar esta candidatura”, señaló. Sin embargo, advirtió que el escenario hacia adelante será complejo: “Los números son difíciles por lo que viene por delante”.
En su análisis, destacó la presencia de un electorado menos alineado con sectores políticos tradicionales. “Hay un electorado que no es ideologizado o que responda a los programas políticos, sino que busca ciertas garantías desde su lejanía de la política en general”, explicó, agregando que en la primera vuelta “lo que ocurre es poder marcar estos elementos diferenciadores”.
Respecto al rol del Frente Amplio y su sector político en este nuevo ciclo, Cifuentes enfatizó la continuidad de sus principios y su postura ante casos de irregularidades. “Nuestro sector progresista, el Frente Amplio hemos sido muy claros en decir que nuestras convicciones siguen absolutamente intactas, cuando nos enfrentamos en casos de corrupción o casos de falta a la probidad hemos sido más duros que nadie incluso sean de nuestro sector”, afirmó.
Kast logró unificar a la derecha detrás de su candidatura tras conocerse los resultados. Los candidatos de ese sector sumaron 50,32%. Jara, pese a llegar en primer lugar, quedó en una situación muy desmedrada para el balotaje. La derecha no cumplió su expectativa de lograr mayoría en el Congreso. Parisi, que dio la gran sorpresa, anunció que hará una consulta a sus bases para ver en quién descarga sus votos.
