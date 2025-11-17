PRESIDENTE REGIONAL DE FRENTE AMPLIO, PABLO CIFUENTES VLADILO, ANALIZA EL ESCENARIO ELECTORAL PARA SEGUNDA VUELTA: “LOS NÚMEROS SON DIFÍCILES POR LO QUE VIENE POR DELANTE”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el presidente regional del Frente Amplio, Pablo Cifuentes Vladilo analizó los resultados de las elecciones presidenciales y parlamentarias 2025, proceso que confirmó una segunda vuelta entre Jeannette Jara (26,8%) y José Antonio Kast (23,9%).

Cifuentes sostuvo que el resultado era, en parte, coherente con las expectativas previas dentro de su sector. “Siempre aspirábamos más o menos cercanos al 30% entendiendo que ha sido una base de aprobación que hemos mantenido este tiempo y entendiendo que tenemos un voto convencido a apoyar esta candidatura”, señaló. Sin embargo, advirtió que el escenario hacia adelante será complejo: “Los números son difíciles por lo que viene por delante”.

En su análisis, destacó la presencia de un electorado menos alineado con sectores políticos tradicionales. “Hay un electorado que no es ideologizado o que responda a los programas políticos, sino que busca ciertas garantías desde su lejanía de la política en general”, explicó, agregando que en la primera vuelta “lo que ocurre es poder marcar estos elementos diferenciadores”.

Respecto al rol del Frente Amplio y su sector político en este nuevo ciclo, Cifuentes enfatizó la continuidad de sus principios y su postura ante casos de irregularidades. “Nuestro sector progresista, el Frente Amplio hemos sido muy claros en decir que nuestras convicciones siguen absolutamente intactas, cuando nos enfrentamos en casos de corrupción o casos de falta a la probidad hemos sido más duros que nadie incluso sean de nuestro sector”, afirmó.

