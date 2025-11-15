MINISTERIOS DE TRANSPORTES Y ECONOMÍA CELEBRAN HISTÓRICA PRONTA ENTRADA EN VIGENCIA DE LEY DE CABOTAJE

El Puerto de San Antonio fue el escenario de la ceremonia de celebración de promulgación de la Ley de Fomento a la Marina Mercante y la Ley de Navegación, más conocida como Ley de Cabotaje, instancia que contó con la participación del ministro de Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, y el biministro de Economía, Fomento y Turismo y Energía, Álvaro García, junto a otras autoridades como la directora de InvestChile, Karla Flores; la delegada presidencial provincial de San Antonio, Carolina Quinteros; el gerente general de la Empresa Portuaria San Antonio, Ramón Castañeda; la directora ejecutiva de Conecta Logística, Mabel Leva; el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio; el alcalde de San Antonio, Omar Vera; junto a representantes de gremios y empresas portuarias.

La ley, liderada en su tramitación legislativa por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones junto con el Ministerio de Economía, moderniza el transporte de carga naviero, impulsando la competitividad del país y permitiendo una mayor eficiencia logística en el transporte de carga, reduciendo las emisiones contaminantes y disminuyendo las tarifas del cabotaje marítimo de contenedores y otros costos asociados.

Además, la nueva Ley que está en trámite de toma de razón en la Contraloría General de la República para posterior publicación, contiene énfasis en seguridad y soberanía nacional, ya que en su elaboración participó el Ministerio de Defensa y cuenta con una evaluación positiva de la Armada.

El ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, señaló que “Esta ley es tremendamente relevante pues viene a sacar del estancamiento histórico en el que estaba sumido el cabotaje en nuestro país. Si bien existía consenso sobre la necesidad de flexibilizar los servicios de cabotaje y por más de una década el Estado, en distintos gobiernos, buscó introducir cambios a la legislación vigente, no se logró avanzar. Pero hablo en pasado, porque el trabajo arduo durante este gobierno de dos ministerios y ambas Cámaras hoy hace posible que estemos dando este importante paso”.

Muñoz agregó que “se trata de un nuevo marco regulatorio que logró navegar entre las legítimas aspiraciones y preocupaciones de múltiples actores que influyen en esta industria, manteniendo la regulación actual que prohíbe a las navieras extranjeras realizar cabotaje en Chile, pero optimizando y flexibilizando el uso de las excepciones que la misma normativa contempla. Además, esta ley





elimina las barreras de entrada a nuevos actores nacionales para mejorar la competencia,

generando a su vez empleo y fomentando la marina mercante nacional”.

En tanto, el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Energía Álvaro García, aseguró que “La ley del cabotaje es una gran noticia económica para el país, porque hace más competitiva nuestras exportaciones, permite que exportemos más al resto del mundo, generemos mejores empleos en Chile y hace más baratas las importaciones, es decir los bienes que consumimos cotidianamente las familias. Esta ley propicia el crecimiento económico y cuida el bolsillo de las familias. Hay que resaltar que en esta legislación contribuyó el gobierno impulsando una iniciativa que llevaba más de 10 años en tramitación, en estrecha colaboración con los parlamentarios, con el movimiento sindical a través de los gremios portuarios y con el sector empresarial. Cuando colaboramos, avanzamos. Y este es un ejemplo concreto de ello”.

Se estima que la nueva Ley reducirá entre un 19% y 39% la tarifa del flete de contenedores y otros costos asociados, lo que representará un ahorro entre US$128 millones y US$267 millones al año. Además, la ley permitirá fortalecer la actividad en el norte del país con especial énfasis en el flujo de los puertos, y una mayor oferta del transporte terrestre de corta distancia, lo cual favorecerá principalmente a las MiPymes importadoras y exportadoras.

Al respecto, la directora ejecutiva de Conecta Logística, Mabel Leva, señaló que “La Ley de Cabotaje es un paso extraordinariamente significativo en términos de eficiencia, resiliencia e integración. Permitirá, por ejemplo, mitigar los efectos de cierres temporales de puertos, al poder mover carga de comercio exterior entre nuestros propios puertos. Y desde la mirada de la competitividad y la integración regional, abre nuevas oportunidades para fortalecer los corredores bioceánicos”.

Por su parte, el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio indicó que “hoy celebramos un hito histórico para la logística y el comercio exterior de nuestro país. Esta iniciativa abre la puerta a una mayor eficiencia en el transporte de carga, lo que podría traducirse en reducciones de tarifas de flete y ahorros en la cadena logística, fortaleciendo la competitividad de nuestros productos en los mercados internacionales”.

​

