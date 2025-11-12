Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de noviembre de 2025

SERNAPESCA CERTIFICÓ COMO CENTINELAS DEL MAR A EQUIPO DE MUSEO DE HISTORIA NATURAL RÍO SECO Y A ESTUDIANTES DE UMAG

​Este nuevo equipo de Centinelas del Mar, además de prestar apoyo a la labor de Sernapesca como observadores, en caso de varamientos de ejemplares u otras contingencias en la región.

sernapescaumag

El programa "Centinelas del Mar" del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), dirigido a organizaciones ciudadanas, públicas, sociales y ONGs, busca formar a estos grupos de personas en el cuidado y conservación del medio ambiente marino, la sustentabilidad de los recursos pesqueros y la protección de la fauna marina. En la ciudad de Punta Arenas, la iniciativa sumó recientemente a 23 nuevos miembros.


Ximena Gallardo, directora regional de Sernapesca en Magallanes, comentó: "Estamos muy contentos de certificar a 5 funcionarios del Museo de Historia Natural Río Seco y a 18 estudiantes de UMAG como Centinelas del Mar. Este programa impulsa alianzas colaborativas estratégicas, especialmente con personas vinculadas al mar, ya que todos conocemos el trabajo que realizan en el museo, y en cuanto a las y los estudiantes, están cursando tercer año de Biología Marina".


Este nuevo equipo de Centinelas del Mar, además de prestar apoyo a la labor de Sernapesca como observadores, en caso de varamientos de ejemplares u otras contingencias en la región, ayudarán al fomento de una mentalidad de protección del entorno y la conservación de los paisajes de la región, su fauna y la sustentabilidad de los recursos del mar.


Desde ahora, se suman a la tarea de observación del medio ambiente marino y entregarán información a Sernapesca acerca de los hechos o contingencias que requiera la presencia en terreno de los equipos institucionales. Además, los Centinelas del Mar deben informar a la comunidad de la situación y medidas que estén en curso, ya sea en caso de varamientos de fauna marina o episodios que afecten la sustentabilidad de los entornos marinos.


Las organizaciones ciudadanas, públicas, sociales y ONGs interesadas en formar parte del equipo de Centinelas del Mar pueden escribir al correo electrónico [email protected] para obtener más información.


Finalmente, la autoridad regional comentó: "El trabajo con la UMAG se enmarca en el convenio de colaboración suscrito este año y esperamos continuar trabajando con la carrera de Biología Marina y otras carreras del área el próximo semestre".


resonadormagnetico

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REALIZA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SU RESONADOR MAGNÉTICO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

POTENTE TORMENTA SOLAR GENERA AURORAS AUSTRALES EN MAGALLANES Y EXPERTOS ALERTAN POR POSIBLE INTERRUPCIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS O APAGONES

Leer Más

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

​Hoy entre las 12:00 y las 14:00 horas se registrará el peak de una tormenta solar en nuestro país, lo que podría generar apagones locales o interferencia en transmisiones de radio y satélites. Además generó que en Punta Arenas anoche se registraran vívidas auroras australes, las que se podrían repetir esta noche.

aurorasaustrales
nuestrospodcast
LANZAMIENTO SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO (2)

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS LANZÓ SITIO WEB OFICIAL DE TURISMO

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
vocalmesa

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
polar vero 200px
banner Busenius
BIANCHI
matheson gif
336x336 Jenniffer Rojas
claudia barrientos
Roberto Sahr
WhatsApp Image 2025-11-12 at 12
publicite
BANNER JUAN JOSE SRDANOVIC
publicite
publicite
sernapescaumag

SERNAPESCA CERTIFICÓ COMO CENTINELAS DEL MAR A EQUIPO DE MUSEO DE HISTORIA NATURAL RÍO SECO Y A ESTUDIANTES DE UMAG

crosur jardin 250PX
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
image00008
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
claudiabarrientos

CANDIDATA A DIPUTADA CLAUDIA BARRIENTOS SÁNCHEZ ENFATIZA LA IMPORTANCIA DE MEJORAR LA CONECTIVIDAD DIGITAL Y TERRITORIAL EN MAGALLANES

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Festival Niñez Natales_

FUNDACIÓN INTEGRA INVITA A LA COMUNIDAD DE PUERTO NATALES A CELEBRAR EL FESTIVAL DE LA NIÑEZ ESTE MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE