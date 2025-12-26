Punta Arenas,
26 de diciembre de 2025

CON 53 JUGADORES, LA ESCUELA ULLOA DE RIO GALLEGOS FUE PROTAGONISTA EN PUNTA ARENAS

​La escuela de Tenis de Mesa Ulloa de Río Gallegos participó del primer torneo Patagónico organizado por el club Austral Spin de Punta Arenas, que reunió a 160 jugadores de distintas categorías.

escuellaulloagallegos

La escuela de Tenis de Mesa Ulloa de Río Gallegos fue parte del primer torneo Patagónico organizado por el club Austral Spin de Punta Arenas, una competencia que reunió a unos 160 jugadores de distintas categorías y contó con una destacada participación regional.

La delegación santacruceña estuvo integrada por 53 jugadores, y sumando entrenadores y acompañantes alcanzó un total de 65 personas que viajaron para representar al tenis de mesa local. La presencia numerosa reflejó el crecimiento sostenido de la disciplina en la capital provincial.

Desde la institución destacaron que se trató del último torneo del año y que tuvo un valor especial por ser una competencia de carácter patagónico. "Fue el torneo despedida del año, con el que cerramos la temporada", señalaron desde la escuela Ulloa tras el regreso de la delegación a Río Gallegos.

Además, remarcaron que el certamen sirvió como antesala de lo que será el calendario deportivo del próximo año. "Ya se conoce el calendario, que incluirá torneos patagónicos y nacionales", indicaron, confirmando que los entrenamientos se retomarán a partir del 2 de febrero con vistas a una agenda exigente y con mayor nivel de competencia. 

Fuente: (Diario Nuevo Día)


Vialidad-MOP

RESCATANDO EL VALOR ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL EX AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

DETIENEN INGRESO DE COCAÍNA A MAGALLANES TRAS OPERATIVO POLICIAL EN PUNTA ARENAS: 6 KILOS DE DROGA AVALUADOS EN $120 MILLONES

​El cargamento, equivalente a más de $120 millones, era trasladado por un ciudadano colombiano en situación migratoria irregular.

RESCATANDO EL VALOR ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL DEL EX AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Base Naval Antártica Capitán Arturo Prat tambien luce el emblema del programa Embajadores Antárticso

"EMBAJADORES ANTÁRTICOS": PROGRAMA EDUCATIVO PARA ANTARTIZAR CHILE

Feria Navidad MJH 1

EXITOSA FERIA NAVIDEÑA DESTACÓ EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO EN MAGALLANES

seremitrabajotimaukel

SEREMI DEL TRABAJO LLEGÓ HASTA LA COMUNA DE TIMAUKEL PARA DIFUNDIR BENEFICIOS LABORALES Y PREVISIONALES

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS