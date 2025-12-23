MÁS DE 5.000 INFRACCIONES DE TRÁNSITO Y 825 VEHÍCULOS RETIRADOS DE CIRCULACIÓN EN PUNTA ARENAS DURANTE 2025

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Mayor Sergio Castellón Aguayo, Comisario de la Primera Comisaría de Punta Arenas, conversó con la ciudadanía para entregar un completo balance del año 2025 y reforzar un mensaje preventivo ante el aumento de delitos, estafas y situaciones de riesgo propias de las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.

En la instancia, el oficial hizo un llamado al autocuidado, especialmente considerando el alto flujo vehicular y el mayor consumo durante estas fechas. En materia de tránsito, informó que solo la Primera Comisaría ha cursado cerca de 5.500 infracciones, principalmente por no contar con licencia de conducir, lo que representa aproximadamente un 40%, además de vehículos que circulaban sin su documentación al día. A esto se suma el retiro de 825 vehículos de circulación durante el presente año.

El Mayor Castellón también abordó la problemática de la violencia intrafamiliar, señalando que “hay un factor que se repite constantemente al consumo de alcohol” en gran parte de los procedimientos y denuncias. Durante 2025, se han registrado 937 denuncias por violencia intrafamiliar, además de 14 femicidios frustrados y 1 femicidio consumado, cifras que reflejan la gravedad de esta situación en la región.

Finalmente, Carabineros reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad, evitar conductas de riesgo, desconfiar de ofertas o transacciones sospechosas para prevenir estafas y planificar traslados con anticipación, con el objetivo de disfrutar las fiestas de fin de año de manera segura y sin lamentar hechos que puedan evitarse.



