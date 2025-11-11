Punta Arenas,
11 de noviembre de 2025

HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES REALIZA MANTENCIÓN CORRECTIVA DE SU RESONADOR MAGNÉTICO

​El RM es un equipo que cuenta con su Garantía Técnica y considera el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo evento, por lo que los costos de repuestos y personal de Ingeniería de la Empresa Philips, no han generado gastos adicionales para el HCM.

resonadormagnetico

​El Hospital Clínico Magallanes (HCM) informa que, durante esta semana y parte de la próxima, el Resonador Magnético (RM) se encuentra en proceso de Mantención Correctiva, conforme a las indicaciones técnicas del fabricante Philips, el cual es realizado por personal de ingeniería del mismo fabricante.

 
El RM es un equipo que cuenta con su Garantía Técnica y considera el Mantenimiento Preventivo y Correctivo a todo evento, por lo que los costos de repuestos y personal de Ingeniería de la Empresa Philips, no han generado gastos adicionales para el HCM.

 
El jefe del Centro de Responsabilidad de Imagenología, Dr. Claudio Barría Peña, explicó que esta intervención se realiza aproximadamente cada tres años y tiene como objetivo asegurar el correcto funcionamiento del equipo:
Durante este periodo, el hospital ha implementado un plan de contingencia que permite continuar la atención de pacientes sin interrupciones relevantes, lo que implica compra de servicios y extensión horaria.

 
“Tenemos definido realizar las prestaciones de urgencia y de pacientes hospitalizados en el extra sistema, es decir, en otras instituciones”, para lo cual se prepararon los procesos correspondientes, “trasladando a nuestros pacientes de manera segura y de manera de poder obtener sus exámenes e informes con calidad para el manejo clínico. El resto de los pacientes serán reagendados en horarios de extensión durante la próxima semana, una vez que el equipo retome su funcionamiento normal”, precisó el Dr. Barría.

 
La empresa Philips ha informado una planificación en los trabajos en el equipo., por lo que retomará su operatividad a más tardar el día 20 del presente mes, considerando la llegada de especialistas y repuestos necesarios para la mantención.
Específicamente, el equipo de la empresa Philips realizará el recambio del Cold Head y sus filtros del compresor. Posteriormente, se levantará el funcionamiento del equipo compresor, para poder alcanzar la temperatura de trabajo del magneto de 3,3 ° Kelvin. Finalmente, se desarrollarán las pruebas de funcionamiento y calibraciones.

 
El jefe de Imagenología destacó el compromiso institucional por mantener la continuidad asistencial:
“Sabemos que este es un proceso que corresponde realizar cada tres o cuatro años, y por eso hemos planificado jornadas de extensión e incluso fines de semana, para responder oportunamente a nuestros pacientes prioritarios”.

DIÁLISIS EN PORVENIR SERÁ REALIDAD EN EL CORTO PLAZO

OPERATIVO DEL OS7 DESARTICULA RED DE MICROTRÁFICO EN PUNTA ARENAS: TRES DETENIDOS Y COCAÍNA INCAUTADA

​El procedimiento, coordinado con la Fiscalía Local, permitió allanar tres domicilios y comprobar la venta de drogas bajo la modalidad de delivery.

LATAM CANCELÓ VUELOS DESDE Y HACIA CHILE PARA ESTE MIÉRCOLES Y JUEVES POR HUELGA DE PILOTOS

“UNO COMPARTE LA FRUSTRACIÓN DE LAS PERSONAS”: CANDIDATO A DIPUTADO RICARDO HERNÁNDEZ CREMASCHI ANALIZA DESAFÍOS DE MAGALLANES EN SALUD, SEGURIDAD Y DESARROLLO REGIONAL

SAG FORTALECE EL CONTROL SOBRE EL USO DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS QUE CONTIENEN XILAZINA Y TIOPENTAL

EL AMIGO DE LA FAMILIA

SAM_1321