CON INTERVENCIÓN EDUCATIVA SE DIO EL VAMOS AL MES DE LA SALUD BUCAL

​A fin de fomentar hábitos de higiene y cuidado de la salud oral de grandes y chicos, la Red Asistencial de Magallanes dio el vamos a la conmemoración oficial del Mes de la Salud Bucal, con una intervención en Mall Espacio Urbano Pionero, que contó con la activa participación de odontólogos/as y asistentes de Odontología.



La actividad organizada por el Servicio de Salud Magallanes, convocó a profesionales del Hospital Clínico de Magallanes, Hospital Dr. Marco Chamorro de Porvenir, Dirección de Servicio, Atención Primaria de Salud y Colegio de Dentista, quienes informaron in situ a los visitantes del centro comercial, a través de educación directa y lúdicas actividades.



Destacando que octubre es conocido como el Mes de la Prevención de la Salud Bucal, el Dr. José Palma, referente del Programa Odontológico del Servicio de Salud, comentó que se han ideado diversas estrategias para llegar a la comunidad, considerando participación en medios de comunicación, difusión en Redes Sociales e intervenciones urbanas. “Nuestro objetivo es realizar actividades de promoción para educar a la población de Magallanes con la con la finalidad de que adquieran hábitos de salud que sean favorables para su salud bucal”, indicó el odontólogo.



Respecto de la intervención en Mall Espacio Urbano, Jerka Sanhueza, asistente en ortodoncia del Hospital Clínico de Magallanes, manifestó que, como Servicio Dental se sumaban a este tipo iniciativas al ser positivas en el contacto con la comunidad usuaria. “Creemos que es súper importante acercarnos a la comunidad, porque una de las principales cosas para que las personas tengan una mejor salud oral, es saber, conocer y la educación al respecto. Además, hacer este tipo de actividades más lúdicas para los niños, los acercan y ayudan a quitar el miedo al dentista que suelen generar cuando son más pequeños. Así que hacer estas actividades más entretenidas y cercanas a la gente nos ayudan a nosotros a acercarnos a ellos y que así, la comunidad pueda conocer más de la salud oral”, indicó la funcionaria.



Por su parte, la presidenta del Colegio de Cirujanos Dentistas de Magallanes, Dra. Katherine Solar, señaló que este tipo de actividades son necesarias, ya que permiten, “entregar información a niños y adultos, para evitar enfermedades comunes como son la gingivitis, periodontitis y caries dental”.



Además, la profesional agregó que, “es muy importante para todo el cepillado dental, que sea con pasta de dientes con flúor y también el hilo o cera dental, tres veces al día como mínimo, el cepillado de la noche es el más importante y, los niños tienen que ser cepillados por sus papas para que sea mucho más efectivo”, acotó.



La apreciación por parte de la comunidad de la actividad fue positiva, ya que les permitió obtener información de primera fuente sobre programas y prestaciones que se entregan en la Red Asistencial, además de educación directa.



“Todo fue muy entretenido, muy alegre, buena la atención y la Dra. un amor para explicar las dudas que uno pueda tener; son importantes estas instancias para nuestra salud bucal, para no dejar de lado esto, ya que es importante”, dijo Fabiola Villarroel.



Para Paulina Vera, docente que también consultó en el stand, expresó que creía era excelente iniciativa. “Me parecen buenas porque sobre todo para los padres, les permite que se informen que hay asistencia, servicio odontológico para los niños; además tienes la motivación de educación sobre como uno se lava los dientes y preguntar si estaba correcto. Uno aprende un poco más, dan consejos y además regalitos, así que me pareció excelente, además este es un lugar donde hay mucho tránsito de personas, entonces sirve para masificar más la información”, enfatizó.



¿Cómo mantener una buena salud bucal?



1. Cepilla tus dientes todos los días. Idealmente, lo debes hacer al menos tres veces al día y durante tres minutos. Hazlo después de cada comida, con un cepillo de cerdas suaves.

2. Cambia tu cepillo de dientes regularmente. Al ser una herramienta tan importante para la salud bucal, es necesario mantenerlo firme. Según la recomendación del odontólogo, debes cambiarlo cada tres o cuatro meses.

3. Realiza un cepillado consciente. Al cepillarte los dientes, hazlo con movimientos suaves y cortos, tratando de cubrir toda el área de los dientes, incluso cepillando la lengua y las encías.

4. Mantén limpio tu cepillo y el área del lavabo. Asegúrate de enjuagar tu cepillo con agua después de lavarte los dientes. Guárdalo en posición vertical, sin cubrirlo o llevarlo en un contenedor cerrado.

5. Usa hilo dental al menos una vez al día. Desliza el hilo en el espacio entre la encía y el diente. Úsalo para masajear suavemente el lado del diente en un movimiento hacia arriba y hacia abajo.

6. Utiliza un enjuague bucal para proteger tu boca. Además del cepillado diario y del hilo dental, considera usar un enjuague bucal que contenga flúor para promover la salud oral.

7. Controla tu consumo de azúcar. El azúcar es el principal aliado de la aparición de caries en niños, por eso es necesario cepillar los dientes después de consumir caramelos o dulces.

8. No abuses de los blanqueamientos dentales. Si bien, pueden ser útiles para darle luminosidad a tus dientes, usarlos de manera excesiva puede dañar el esmalte de las piezas.

9. Visita a tu dentista regularmente. Detectar y tratar pronto los problemas de las encías, los dientes y la boca puede ayudar a garantizar una buena salud oral de por vida.



