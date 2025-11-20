SEREMI DE SALUD AMPLÍA CIERRE DE SECTORES DE PUERTO EDÉN Y PASO DEL INDIO POR PRESENCIA DE VENENO PARALIZANTE DE LOS MARISCOS

​La Secretaría Regional Ministerial de Salud de Magallanes y de la Antártica Chilena informa que, a través de la Resolución Exenta N°3.437, se amplió el cierre establecido el pasado lunes 17 de noviembre, debido a la detección de toxinas en mariscos en sectores aledaños a Puerto Edén y Paso del Indio, ubicados en el norte de la Provincia de Última Esperanza.



La medida prohíbe la extracción, transporte, procesamiento, tenencia, comercialización, distribución, venta y consumo de todo producto del mar susceptible de presentar toxinas marinas, tales como mejillones, cholgas, almejas, ostiones, huepo y otros mariscos. Esta acción busca proteger la salud de la población frente al riesgo del Veneno Paralizante de los Mariscos (VPM), toxina que puede ocasionar graves intoxicaciones o incluso la muerte.



El perímetro del cierre queda delimitado por las siguientes líneas rectas: Límite Norte, entre Islote Bishopp, ubicado en la Isla Wellington, y Punta Paradise, en el Promontorio Exmouth. El límite Sur se establece entre el sector al sur de Península Broome, lado este de la Isla Wellington, y Punta Wells, en el lado oeste del Promontorio Exmouth.



La encargada del Programa de Marea Roja de la Seremi, Paulina Solar, explicó: “El día de hoy se procedió a ampliar el cierre ya realizado el lunes 17 de noviembre. Este último cierre se realizó con muestras de IFOP del crucero VII Norte, que mostraron niveles de veneno paralizante sobre lo que establece la normativa vigente como apto para el consumo humano, en todo el sector de Paso del Indio. Por lo tanto, se cierra el sector de Puerto Edén, no hay lugares autorizados para la extracción por el momento. Siempre recordarle a la población que, al consumir mariscos estos tienen que ser comprados en lugares que estén autorizados, siempre solicitar el informe de análisis, que es la única forma de saber que estos productos se encuentran aptos para el consumo humano, y siempre extraer de lugares abiertos”.



Agregó que “aunque se extraiga producto de lugares que se encuentren abiertos, es obligación el análisis, porque la marea roja al ser un fenómeno biológico es dinámico y puede aparecer en cualquier minuto”.



La Seremi de Salud mantiene un sistema permanente de vigilancia y monitoreo para detectar oportunamente variaciones en los niveles de toxinas, a través de los muestreos costeros que realiza la misma Autoridad Sanitaria, análisis de productos extraídos por los propios pescadores y muestreos efectuados en estaciones situadas en diversos puntos de Magallanes, a cargo de Instituto de Fomento Pesquero (IFOP).



La autoridad sanitaria hace un llamado a la comunidad a informarse y seguir las recomendaciones difundidas por los distintos canales oficiales, con el fin de prevenir intoxicaciones por marea roja. Asimismo, se mantendrá el monitoreo de estas zonas para evaluar el comportamiento de las toxinas y, de acuerdo con los resultados, adoptar oportunamente las medidas de apertura o cierre correspondientes.



