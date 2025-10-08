Punta Arenas,
8 de octubre de 2025

PROFESIONALES SE CAPACITAN PARA UNA MEJOR ATENCIÓN EN DIÁLISIS

Servicio de Salud magallanes informa.

dialisisporvenir

​A fin de fortalecer las competencias clínicas y técnicas de los equipos de salud, promoviendo un enfoque integral para la prevención, diagnóstico y manejo de la Enfermedad Renal Crónica (ERC), el Servicio de Salud Magallanes, a través de su Departamento de Capacitación, organizó las primeras Jornadas de Diálisis Magallanes.

La primera instancia de capacitación, desarrollada en Punta Arenas, contó con gran participación de funcionarios de establecimientos de Atención Primaria de la comuna, como de hospitales de la Red Asistencial; quedando para el próximo viernes 10, la finalización de las jornadas en el Hospital Dr. Marco Chamorro Iglesias de Porvenir.

En este sentido, la directora del organismo sanitario Verónica Yáñez, comentó que la capacitación se inserta en el plan de trabajo para la implementación del Proyecto de Diálisis y la apertura de la nueva Unidad de Diálisis en el hospital fueguino.

“Hoy se están capacitando los equipos tanto de atención primaria como hospitales, precisamente con enfoque preventivo, promocional, pero también de tratamiento, y en ese ámbito, para seguir avanzando, hemos desarrollado la Unidad de Diálisis en Porvenir, que esperamos tener en los próximos meses en marcha blanca”, indicó la autoridad de salud.

Agregando que se ha desarrollado un gran trabajo por parte de los distintos actores involucrados en el proyecto. “Estamos capacitando a los equipos, ya tenemos recepción de algunos de los equipamientos para poder habilitarla y el espacio físico dentro del Hospital de Porvenir. Esto es un hito para la región, porque nos genera la posibilidad de dar a la comunidad magallánica, mayor equidad territorial de acceso a este tratamiento, que particularmente es de hemodiálisis en Porvenir, donde estamos acercando esta prestación que es altamente compleja a la comunidad e instalada en un hospital comunitario”, acotó Verónica Yáñez.

Para el Dr. Carlos Zúñiga, médico internista, nefrólogo, asesor del Ministerio de Salud en Cuidado Renal Avanzado y uno de los docentes, el trabajo desarrollado por el Servicio de Salud para la instalación de la Unidad de Diálisis en Porvenir, es loable e incidirá directamente en la calidad de vida de los usuarios y sus círculos cercanos, fortaleciendo el punto de vista humano, pero a la vez optimizando los recursos.

“Encuentro que ha sido una cosa heroica, porque en poco tiempo han implementado una Unidad de Diálisis con lo que cuesta, es realmente un desafío enorme y lo han logrado, fundamentalmente centrado en las personas; yo creo que eso es lo que hay que destacar, la razón que los movió a hacer esto fueron las personas y eso es muy importante”, destacó el asesor MINSAL.

Consignar que los temas a desarrollar en ambas jornadas, abordan prevención y detección temprana de ERC, estrategias de manejo integral del paciente renal y cuidado multidisciplinario, indicadores de seguimiento y monitoreo clínico en pacientes con ERC, preparación y coordinación de equipos para la operación de la Unidad de Diálisis y protocolos de seguridad, higiene y manejo de complicaciones en diálisis, estando a cargo de destacados docentes invitados.

Equipo Ruta Médica

COMIENZA EN PUNTA ARENAS LA IMPLEMENTACIÓN DE LA RUTA MÉDICA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE

Imprimir
MUNICIPIO INFORMA 75% DE AVANCE EN OBRAS DE LA PLAZA CÍVICA SECTOR SUR

Leer Más

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

​El nuevo espacio urbano en Manuel Rodríguez con Avenida Ancud será un punto de encuentro para más de siete mil vecinos del sector sur de Punta Arenas.

pdijeferegional

PREFECTO INSPECTOR CARLOS VÁSQUEZ ASUME COMO JEFE REGIONAL DE LA PDI EN MAGALLANES

lluviacida

ALIANZA ESTRATÉGICA ENTRE HYST Y ATTA BUSCA QUE TORRES DEL PAINE SE TRANSFORME EN UN ÍCONO DEL TURISMO AVENTURA.

REDUCCIÓN DEL PRESUPUESTO PARA PROMOCIÓN TURÍSTICA PREOCUPA AL SECTOR HOTELERO DE TORRES DEL PAINE

Dra Lidia Amarales

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE MAGALLANES INFORMA RENUNCIA DE LA SEREMI DE SALUD DRA. LIDIA AMARALES OSORIO

